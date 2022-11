O Museu Histórico de Campos, local do evento da Fundação Cultural, fica na Praça São Salvador - Foto Antônio Filho/Divulgação

O Museu Histórico de Campos, local do evento da Fundação Cultural, fica na Praça São Salvador Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 27/11/2022 18:40

Campos – Um amplo debate sobre o patrimônio histórico, cultural, material, imaterial e ambiental de Campos dos Goytacazes (RJ) será realizado, nos dias três e quatro de dezembro, no Museu da Cidade; a iniciativa estará focada em propostas e necessidades da população, visando formatar amplo diagnóstico sobre o tema.

A chancela é da Fundação Cultural Oswaldo Lima, por meio do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos (Coppam) que, na oportunidade, elegerá 12 delegados da sociedade civil, com base na Lei 8.487, de 30/10/2013, para o período entre 2023 e 2026. Os detalhes para inscrições estão no portal da prefeitura.

Trata-se da IV Conferência de Patrimônio do município. Presidente da Fundação e do Coppam, a professora Auxiliadora Freitas explica que o evento terá discussões divididas por Câmaras Temáticas: “poderão participar da conferência, na condição de delegados, representantes das instituições sediadas no município”.

Auxiliadora acrescenta que as instituições terão de estar ligadas às áreas de educação, arquitetura, engenharia, geografia, história, direito e colegiados: “ou associações de diferentes segmentos artísticos, de preservação do patrimônio e gestão de equipamentos culturais, assim como entidades ligadas a empresários e comerciantes sediadas na Área Especial de Interesse Cultural”, conclui.

O credenciamento para a Conferência estará liberado sábado (03), de 14h às 15h; após a formação da mesa, com início às 15h30, haverá palestra das professoras Maria Catharina Reis Queiroz Prata e participação Mariana Gomes de Souza e Estéfany Barreto de Almeida, abordando “Memória do Lugar: gestão participativa e educação patrimonial como instrumentos de salvaguarda do patrimônio cultural de Campos”.

A programação de domingo (04) começará às 09h, com o arquiteto responsável pelo escritório regional do Instituto Estadual do Patrimônio Estadual (Inepac), Geovani Laurindo Filho, falando sobre “as possíveis ações do escritório no patrimônio histórico do Norte Fluminense”

Das 10h às 11h acontecerá roda de conversa sobre “a atuação do Coppam e as metas para o futuro”, com João Pimentel, Mariana Gomes e mediação de Ronaldo Junior; a seguir, uma Reunião das Câmaras Temáticas tratará de patrimônio material, Imaterial e ambiental.

Haverá intervalo para almoço e. às 13h30, a reunião será retomada, até as 15h, quando terá início a plenária para a eleição dos 12 delegados da sociedade civil para o Coppam. Embora não esteja especificado na programação, é provável que o recente incêndio no abandonado prédio histórico do Hotel Flávio também seja abordado.