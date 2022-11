Wladimir anunciou o projeto e programação nesta sexta-feira, em coletiva na Câmara de Dirigentes Lojistas - Foto César Ferreira/Secom

Wladimir anunciou o projeto e programação nesta sexta-feira, em coletiva na Câmara de Dirigentes Lojistas Foto César Ferreira/Secom

Publicado 25/11/2022 16:59

Campos - “O Natal dos Sonhos vai trazer alegria, despertar o imaginário das crianças e fomentar a economia do município”; a proposta é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, que na manhã desta sexta-feira (25) apresentou o projeto, em cuja programação constam cantatas, paradas natalinas e apresentação de peças de teatro.

A apresentação aconteceu na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), durante coletiva à imprensa. Segundo Wladimir, as atividades terão início no dia oito de dezembro, com inauguração de uma árvore de 12 metros de altura e o palco Castelo do Papai Noel, na Praça São Salvador; seguindo à linha administrativa de parcerias, ele buscou apoio para a decoração e os eventos culturais, por meio da por meio da Lei de Incentivo à Cultura e Turismo.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Concessionária Águas do Paraíba aceitaram ser parceiras. Wladimir reiterou a importância de parcerias para o avanço do município: “estamos avançando muito com as parcerias; no ano passado fizemos uma decoração e programação bem modesta, mas ainda assim, tivemos a aprovação das famílias e conseguimos unir as pessoas e movimentar o nosso comércio”.

O prefeito lembrou que a Praça São Salvador ficou lotada todos os dias: “esse ano vai ser muito maior, temos a parceria com Águas do Paraíba e com o SESC-RJ e, ainda, a nossa Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que também está fazendo uma programação especial”. Está confirmado que a empresa MR Eventos participará com 15 paradas natalinas, 15 cantatas e 15 peças de teatro.

No mesmo “pacote” estarão personagens iluminados, duendes e bailarinos, além da presença de Papai Noel; serão 15 dias de programação gratuita. Cabe à Fundação Cultural elaborar uma ampla programação com apresentação de Presépio Vivo e cantatas nas janelas do Museu Histórico de Campos.

Já o SESC cuidará também da decoração natalina nas principais ruas do centro comercial da cidade. Na opinião da subsecretária de Turismo, Patrícia Cordeiro, devido à grandiosidade do projeto, este Natal vai ser um marco para o município: “é um anseio do prefeito Wladimir Garotinho realizar uma programação especial, a fim de alegrar a nossa população, aumentar a nossa autoestima e fomentar a economia, e esse ciclo vai se completando”.

“Pensamos numa programação que vai trazer as famílias para a praça, potencializando o nosso Centro e valorizando o comércio de Campos”, disse ainda Patrícia, concluindo: “Águas do Paraíba abraçou o nosso projeto por meio da Lei de Fomento e incentivo à Cultura, vai patrocinar boa parte de nossa programação; o Natal dos Sonhos é um projeto bonito e suntuoso”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Knust, enalteceu a filosofia administrativa de Wladimir, resumida em parceria e união de forças: “nosso comércio emprega muita gente; a contratação temporária nesse momento é muito grande, então o poder público unido com as entidades do setor produtivo, gera empregabilidade, são grandes atores trabalhando pelo mesmo objetivo”.

As inúmeras parcerias entre o setor produtivo do comércio de Campos e a prefeitura foram resumidas por Edvar Chagas, presidente da CDL, Edvar Chagas: “se eu for listar as parcerias e apoios que estamos tendo com a prefeitura de Campos para alavancar nosso comércio, ficaria o dia todo; estamos caminhando juntos e a decoração de Natal e toda a programação vão aumentar muito nossas expectativas em relação ao Natal deste ano".