O relacionamento entre Wladimir Garotinho e Cláudio Castro tem rendido muitos frutos para Campos - Foto Divulgação/Arquivo

O relacionamento entre Wladimir Garotinho e Cláudio Castro tem rendido muitos frutos para Campos Foto Divulgação/Arquivo

Publicado 23/11/2022 15:43

Campos - Bernardinho, maior campeão da história do voleibol brasileiro (tanto feminino quanto masculino), resume o sucesso de sua carreira em “motivação, parceria e trabalho em equipe”; parece estar sendo a mesma filosofia adotada por Wladimir Garotinho na administração de Campos dos Goytacazes (RJ).

O prefeito vem buscando parcerias desde quando assumiu, principalmente para investimentos nas áreas de saúde pública, social e de infraestrutura; os resultados estão na reforma geral do Hospital Geral de Guarus, construção do prédio do Hemocentro Regional, reabertura de postos, Centro Cirúrgico, melhorias no Ferreira Machado e várias outras demandas.

A maioria das ações foi regada a recursos de emendas parlamentares; no campo social, lançou programas, como o Cartão Goytacá, reabriu o Restaurante Popular, ajudado pelo Governo do Estado, com quem também fechou convênios para o “Bairro Legal”, através do qual tem reestruturado inúmeras ruas.

Neste início de semana, Wladimir conseguiu ampliar o conjunto de convênios entre a prefeitura e o Estado, após audiência com o governador Cláudio Castro, segunda-feira (21), com foco em 2023; nessa terça-feira (22) houve desdobramento, na Secretaria Estadual de Saúde.

O prefeito costurou demandas com a subsecretária geral, Rachel Rivello, e a de Integração, Dayse Oliveira. Uma das pautas foi o novo HGG, cuja segunda etapa da reforma está em andamento, já contando com Nova Emergência, inaugurada no dia seis de setembro deste ano.

A Secretaria de Comunicação (Secom) lembra que a segunda etapa das obras do HGG está sendo realizada com recursos do Estado, também em parceria com o município: “o investimento é de R$ 25.568.383,94; a obra teve início em 29 de novembro de 2021; a expectativa é a de que o novo hospital fique pronto em dois anos”.

“Obrigado governador por abrir as portas e seguir a parceria por Campos”, reconhece Wladimir Garotinho, por meio de uma publicação nas redes sociais; o prefeito tem ressaltado a sensibilidade de Cláudio Castro em relação às demandas que são apresentadas pelos municípios e pontua que a agenda cumprida neste início de semana no Palácio Guanabara e na Secretaria de Saúde teve por objetivo o planejamento de ações para o próximo ano.