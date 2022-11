Loureiro demonstra otimismo tanto em relação ao Black Friday, quanto às vendas do fim de ano - Foto Divulgação

Publicado 23/11/2022 13:26

Campos – Surgida nos Estados Unidos no século 19, a Black Friday se transformou em uma tradição comercial no mundo; por meio da iniciativa, que acontece toda última sexta-feira de novembro, são oferecidos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online; é um processo considerado de “mão dupla”, pelo qual ganham comércio e consumidor.

A expectativa quanto ao sucesso este ano é grande, principalmente em razão dos jogos da Copa do Mundo, que já aumentam o movimento em diversos setores do comércio; a possibilidade de maior número de lojistas é admitida pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), que em 2021 apontou cerca de 62,5% dos lojistas brasileiros participam das promoções em seus pontos de venda.

O “Dia D” será sexta-feira (25) e no caso particular de Campos dos Goytacazes (RJ), a Associação Comercial e Industrial (Acic) acredita que o movimento de vendas deva aumentar em 20%, principalmente nos segmentos de vestuário, calçados e eletrodomésticos: “o consumidor poderá fazer compras com descontos de até 70%”, admite o presidente da entidade, Fernando Loureiro.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcom) prevê que, por conta do evento, o comércio deverá movimentar, em nível nacional, aproximadamente R$ 6,05 bilhões, valor 3,5% a mais do que o apurado no mesmo período do ano passado; Loureiro orienta que o consumidor deverá ficar atento as promoções, que podem ter o preço diferente de uma loja para outra.

Na opinião do presidente da Acic, a pesquisa de preço continua sendo uma grande ferramenta para economizar: “para melhor atender o cliente os empresários preparam promoções, visando aquecer as vendas e renovar o estoque das lojas”, adianta Loureiro, acrescentando: “a Black Friday poderá ser um termômetro para o Natal, que é considerada a melhor data de vendas para o comércio”.

Loureiro reafirma seu otimismo quanto às vendas do fim de ano e justifica: "a população está mais animada, com o fim da pandemia da Covid-19 e com a chegada da primeira parcela do 13° salário que algumas empresas já anteciparam, permitindo que boa parte da população antecipe as compras de natal, aproveitando a Black Friday".