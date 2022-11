Robertinho de Oxóssi avalia que o evento em praça pública serve para resgatar a cultura negra - Foto Ruan Barros/Secom

Robertinho de Oxóssi avalia que o evento em praça pública serve para resgatar a cultura negra Foto Ruan Barros/Secom

Publicado 21/11/2022 09:29

Campos – “Numa sociedade racista não basta não ser racista; é preciso ser antirracista”. O tema apelativo resumiu a iniciativa da Subsecretaria Municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes (RJ), de marcar o Dia da Consciência Negra, comemorado neste domingo (20).

O palco da programação foi montado a céu aberto, na Praça São Salvador, no centro da cidade, celebrando o legado de antepassados, as conquistas e luta do povo negro por direitos, concentrados na questão racial, pontuando “as demandas do movimento negro e políticas públicas da história recente”.

Com foco no “Movimento Viva Zumbi” e o “Desfile Black Fashion Day”, as ações resumiram a programação do Novembro Negro, mês em que a secretaria propõe reflexões em demandas visando resgatar a história do Quilombo de Palmares e celebrar o legado do grande líder Zumbi dos Palmares, considerado o símbolo dos eventos contra o racismo no Brasil.

As conquistas da população negra começaram a ganhar forma efetiva a partir da Constituição de 1988, entre elas o direito à terra dos quilombolas. O Dia Nacional da Consciência Negra foi criado em 2003, para lembrar a morte de Zumbi (20 de novembro de 1695).

Outro ponto marcante aconteceu em 2012, pela então preside Dilma Rousseff, os negros ganharam mais espaço nas universidades e faculdades públicas. Durante as pautas do “Novembro Negro” as conquistas têm sido enumeradas; porém, é apontado foco elevado de discriminação racial ainda presente na sociedade brasileira.

Um dos participantes do dia especial realizado em Campos, o pai de santo Robertinho de Oxóssi, avalia: “o evento em praça pública serve para resgatar a nossa cultura, as raízes brasileiras e africanas; é para mostrar para a sociedade que estamos abertos ao mundo, que nossa cultura vive; é preciso ser visto para ser lembrando, por isso a importância dessa ação".

A importância da ação é destacada pelo subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Gilberto Totinho: “eventos como esse são importantes para valorizar e dignificar a pauta racial no município, e revisitar a valorização da comunidade negra como protagonista em uma história de resistência e superação”.

Totinho ressalta que o prefeito Wladimir Garotinho é sensível à pauta dos grupos minorizados socialmente e fortalece a política de emancipação da comunidade negra campista. Diversos serviços municipais foram disponbilizados durante a programação; entre eles, aferição de pressão arterial e glicemia; saúde da população negra; vacinação e saúde da mulher.

Aconteceram ainda apresentações musicais; roda de capoeira; danças (balé afro, samba, ritmos, passinho, charm e Hip Hop); resistências culturais do maculelê, jongo e quadrilha; bandas de fanfarra; além de peças teatrais, com o Grupo Gotta.