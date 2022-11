Christiano Lacerda Ghuerren foi o relator e votou pela aprovação, sendo seguido pelos demais conselheiros - Foto Reprodução Youtube/TCE

Christiano Lacerda Ghuerren foi o relator e votou pela aprovação, sendo seguido pelos demais conselheiros Foto Reprodução Youtube/TCE

Publicado 16/11/2022 19:42

Campos – Seguindo os parâmetros da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, conseguiu demonstrar Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência nas contas de 2021apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ); a aprovação, nesta quarta-feira (16) foi por unanimidade.

Foi um ano de muita dificuldade, em razão das dívidas com fornecedores e salários de funcionários atrasados deixados pelo antecessor, além da pandemia de Covid-19, que afetou a economia nacional; mas o prefeito conseguiu colocar tudo em dia, sem atrasar salários, de forma equilibrada, conforme destaca o Procurador Geral do Município, Roberto Landes.

“A aprovação das contas da Prefeitura expressa o compromisso do governo com diretrizes de gestão, planejamento e rigor fiscal, para gerar resultados e benefícios para a população”, pontua Landes, observando as limitações enfrentadas pela gestão iniciada em janeiro de 2021, “como a ausência de informações na transição e a inexistência de séries históricas”.

Entre as dificuldades enfrentadas por Wladimir no início do governo, o procurador enumera, também, “além do grau de endividamento, salários de dezembro e 13º não pagos, entre outras dívidas, tendo sido encontrados apenas R$ 3 milhões em todas as contas municipais”.

Garantia do bem-estar social, defesa dos interesses da comunidade e zelar pelo bem comum da coletividade ficaram explicitados na prestação de contas; os membros do TCE-RJ seguiram o voto favorável pela aprovação do relator, conselheiro Christiano Lacerda Ghuerren, que ressaltou a boa fé do prefeito Wladimir Garotinho em todos os dados apresentados.