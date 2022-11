A procura por camisas verde-amarelas já é grande no comércio campista, que registra falta da bandeira do Brasil - Foto Divulgação

Publicado 11/11/2022 18:01

Campos – “Unir o útil ao agradável” parece ser a filosofia do comércio de Campos dos Goytacazes, com vista à Copa do Mundo do Catar, que começa daqui a dez dias; a torcida tem expectativa dupla: de que as vendas de produtos verde-amarelos aumentem no mínimo 15% e que o Brasil seja campeão.

A projeção é da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), com base em levantamento feito junto a comerciantes campistas, de segmentos como material esportivo, de decoração, além de bares e restaurantes, que vão montar estruturas para que os clientes possam assistir aos jogos.

O presidente da Acic, Fernando Loureiro, observa que “o espírito esportivo já começou a decorar as vitrines das lojas e despertando o interesse pelo futebol, que é considerado uma das maiores paixões esportivas do brasileiro, faltando 10 dias para a abertura do maior evento esportivo do mundo”.

As ruas de Campos começam a registrar uma maior movimentação e já é considerável a procura por material como camisas, bandeiras e produtos decorativos nas lojas; “a copa pode ser um termômetro para as tradicionais festas de fim de ano, como o Natal”, admite Loureiro.

“A população brasileira é festeira e estava ansiosa por eventos como este, já que por dois anos as aglomerações ficaram restritas por conta da pandemia da Covid-19", conclui o presidente. Comerciante de do ramo de material esportivo, Chicri Bichara comenta que a procura por camisas na cor amarela tanto masculina, feminina quanto infantil já aumentou, enquanto já há falta da bandeira do Brasil.

A seleção brasileira vai estrear no dia 24, contra a seleção da Servia às 16h; no dia 28, às 13h, a seleção canarinho vai enfrentar a Suíça e no dia dois de dezembro joga com Camarões, às 16h, na primeira fase da Copa. Estarão participando 32 países; o comércio irá adequar o horário de funcionamento ao dos jogos.