O decreto do prefeito Wladimir foi liberado para publicação nesta quarta-feira, pela Procuradoria do município Foto César Ferreira/Secom

CCCampos – Os servidores da prefeitura de Campos dos Goytacazes não perderão a oportunidade de torcer pela Seleção Brasileira de Futebol; a garantia está na decisão do prefeito Wladimir Garotinho, que fez publicar decreto no Diário Oficial do Município com horários especiais nos dias de jogos do time “Canarinho”.

A publicação define que os expedientes nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, exceto os serviços essenciais, serão em horários especiais. A Copa do Mundo do Catar começa no próximo dia 20, mas o Brasil estréia em 24, contra a Sérvia, às 16h.

Os outros adversários dos brasileiros na primeira fase são Suíça (28, às 13h) e Camarões (dois de dezembro, às 16h). Nesses dias, os expedientes serão, respectivamente, das 8h às 2h; 8h às 11h; e, 8h às 12h.

Em caso de classificação em primeiro lugar na fase de grupos, os brasileiros estarão em campo no dia cinco (oitavas de final - 16h); nove (quartas de final - 12h); 13 (semifinal - 16h); 17 (disputa do terceiro lugar - 12h); 18 (final - 12h).

Classificado em segundo na fase de grupos, a seleção jogará dia seis (oitava de final - 16h); 10 (quartas de final - 12h); 14 (semifinal - 16h); 17 (disputa do terceiro lugar - 12h) e 18 (final - 12h). De acordo com o decreto, os horários dos expedientes permanecerão especiais.

Nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, a publicação aponta que o expediente será normal, mas sob a responsabilidade dos respectivos chefes.