Lançamento de "50 anos de ambientalismo", por Aristide Soffiati (centro) foi uma das marcas da ACL Foto Divulgação

Publicado 07/11/2022 13:50 | Atualizado 07/11/2022 14:12

Campos – Na contagem regressiva para o encerramento - na próxima quarta-feira (09) -, a XI Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes (RJ) é marcada fortemente por lançamentos de obras de autores do município; um dos destaques tem assinatura da Academia Campista de Letras (ACL), com eventos no estande das Entidades Culturais.

O presidente da ACL, professor Christiano Fagundes, relançou “Vida Jagunça” e “Melhorando o Português no Exame da OAB”; da própria Academia também foi lançado livro contendo artigos dos acadêmicos, do período compreendido entre 2020/2021, com a organização da acadêmica, Vanda Terezinha Vasconcelos.

O escritor Aristides Artur Soffiati Netto autografou “50 anos de ambientalismo” (em abril deste ano o ambientalista já havia exposto 10 novos livros em dia especial na ACL); outros destaques foram “A relação (in)tensa entre patroas e empregadas” e “Como se fosse da família”, ambos assinados pela professora Marusa Silva.

Durante Café Literário, nessa terça-feira (08) às 18h, os acadêmicos Arlete Sendra, Christiano Fagundes, Edinalda Almeida e Sylvia Paes, colocam à leitura, no mesmo espaço, a Revista da ACL. Christiano compara a XI Bienal do livro a uma grande festa da literatura.

“O evento tem sido uma excelente oportunidade, principalmente para os escritores da região mostrarem suas produções literárias”, avalia o presidente da ACL, acrescentando: “e a Academia Campista de Letras, a casa da literatura campista, tem participado de forma bastante intensa da programação desta Bienal, como já é uma tradição”.

Os lançamentos de versões atualizadas de dois importantes livros que contam a história do município estão na programação desta segunda-feira (07) na Bienal; a responsabilidade é da equipe do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho, ligado à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL).

“Subsídios para a História dos Campos dos Goytacazes”, de Júlio Feydit e “Subsídios para a História do Jornalismo em Campos”, lançada originalmente em 1927, pelo jornalista e poeta Theophilo Guimarães”, são as duas composições; a nova edição da primeira faz parte de projeto em parceria com a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes por meio da Escola Municipal de Gestão do Legislativo.

A Bienal 2022 acontece no Guarus Plaza Shopping; é uma realização da Prefeitura de Campos, por meio da FCJOL, e tem como parceiros, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia; SESC-RJ; Associação Brasileira de Difusão do Livro; Cine Uniplex Guarus e Polo Arte na Escola- Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf).