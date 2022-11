Os integrantes da operação fizeram abordagens em conjunto na Pelinca e em outros bairros - Foto Divulgação

Os integrantes da operação fizeram abordagens em conjunto na Pelinca e em outros bairros Foto Divulgação

Publicado 05/11/2022 20:46

Campos – Estabelecimentos comerciais que ocupam espaços públicos, dificultando a passagem de pedestres, bem como motoristas que estacionam veículos em locais proibidos estão na mira do “Choque de Ordem” em Campos dos Goytacazesas; as ações visam também som de casas noturnas que desrespeitam a Lei do Silêncio.

Neste final de semana as abordagens estão acontecendo em diversos pontos da cidade; já ocorreram ações na Avenida Pelinca e nos Parques Jockey Clube, Capão e Santo Amaro; independente do bairro, morador que se sentir importunado por sons excessivos ou outro tipo de procedimento que agrida o sossego público, é orientado a denunciar pelo telefone (22) 98168-3645 ou pelo e-mail smop@campos.rj.gov.br.

A operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, juntamente com Polícia Militar e Guarda Civil Municipal; mas Polícia Civil e Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) também estão integrados ao “Choque de Ordem”.

Não há ainda um balanço das ações feitas até agora; porém, de acordo com informações de agentes que participaram das abordagens, o foco está no ordenamento de espaços públicos e calçadas, tendo sido aplicadas multas e realizadas remoções de veículos estacionados de forma irregular.

No último dia primeiro, em reunião no MPRJ (entre representante das forças de segurança pública do município), ficou definida a pauta de ações. Na oportunidade, o secretário Jackson de Sousa antecipou que a Secretaria de Ordem Pública estaria intensificando as ações, por meio do “Choque de Ordem”.

O Código de Postura prevê como limite permitido de som (principalmente após às 22 horas) 55 decibéis; um dos pontos do texto diz que é expressamente proibido perturbar o sossego público, com ruídos e sons excessivos, não se permitindo inclusive o uso de motores de explosão desprovidos de aparelho silencioso.