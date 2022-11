Local é uma tenda-galpão de 1.200 m², montada no estacionamento do Guarus Plaza Shopping - Foto Aldo Viana/Divulgação

Publicado 01/11/2022 19:08

Campos - Na contagem regressiva para a abertura da 11ª Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes (RJ), o governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), faz os últimos ajustes no local do evento, uma tenda-galpão de 1.200 m², montada no estacionamento do Guarus Plaza Shopping.

A Feira será aberta às 15h desta quarta-feira (02) e vai até o dia nove; a expectativa é de que reúna participantes de diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro; da programação do primeiro dia constam: Estações Lúdicas, Jogos Pedagógicos - Polo Arte na Escola; Estúdio “Seja o que quiser ser”; Cantigas e Cantirolas, Espetáculo, Chirulico; Estações Lúdicas, Jogos Pedagógicos, Polo Arte na Escola; e Estúdio “Seja o que quiser ser”.

Estarão à venda 250 mil obras literárias, que ocuparão os estandes de 18 editoras, trazidas por meio da Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL); a entrada será franca. O evento conta com as parcerias do Serviço Social do Comércio (Sesc RJ); Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL); Guarus Plaza Shopping e do Cine Uniplex Guarus.

A programação completa pode ser conferida no portal da prefeitura; a estrutura é montada inclusive com geradores de energia elétrica (para caso de algum problema no sistema) e instalação de sonorização na Arena Cultural, Café Literário e no Espaço Infantil.

Doze aparelhos de ar-condicionado farão a climatização do espaço, com potência total de 2.880.000 btus; de acordo com a FCJOL, as peças de identidade visual de todos os espaços da feira, também já foram instaladas.

A presidente da Fundação, Maria Auxiliadora Freitas, acompanhou todos os trabalhos de perto, juntamente com a vice-presidente, Fernanda Campos; e a diretora executiva das Artes e Culturas, Kátia Macabu. Trata-se da primeira Bienal do Livro realizada pela administração Wladimir Garotinho.

Auxiliadora ressalta que o prefeito não mediu esforços para que a retomada da feira se desse com a qualidade que os campistas merecem: “A Bienal 2022 homenageia o Bicentenário da Independência e o Centenário da Semana de Arte Moderna”, resume a presidente.

O presidente da ABDL, Márcio Tupinambá manifesta a satisfação de participar do evento: “estamos muito honrados com a oportunidade de somarmos forças, trazendo as estrelas da festa - os livros; teremos 90 diferentes selos literários e, entre as 250 mil obras expostas, seis mil são, em sua maioria, lançamentos”.