Marcelo Feres ressalta programa do governo que promove a interlocução da família e da população com o poder público Foto Divulgação

Publicado 28/10/2022 18:13

Campos – A Secretaria Nacional da Família, ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, acaba de conferir o “Selo Município Amigo da Família” a Campos dos Goytacazes (RJ); a motivação é justificada pelas políticas públicas familiares, visando fortalecer os vínculos familiares e promover os direitos e a proteção social das famílias residentes em seu território.

O trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos é considerado de excelência e o reconhecimento está publicado no site do Ministério, que dá publicidade em nível nacional; a Seduct assinala que enviou a inscrição ao edital de adesão ao Selo em maio deste ano, sendo aprovada no mesmo mês.

A Secretaria de Comunicação de Campos lembra que o município foi pioneiro na implantação do Programa Família na Escola (PFE) em todo o país: “o prefeito Wladimir Garotinho e a secretária Nacional da Família, Ângela Gandra, lançaram-no, oficialmente, em outubro do ano passado”.

O programa envolve profissionais de educação e famílias de crianças matriculadas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, “com foco na promoção de parceria entre a família e a escola, por meio de ações conjuntas de formação das habilidades parentais, de incentivo ao acompanhamento das atividades escolares dos filhos e de garantia dos direitos da criança”.

Cerca de 160 famílias foram beneficiadas desde a implantação do PFE, pontua o secretário de Educação, Marcelo Feres, resumindo: “no início deste mês de outubro, entregamos 31 certificados às famílias que concluíram cursos do programa no Ciep Custódio Siqueira, em Guarus; o projeto é desenvolvido em Campos pelo Programa Saúde na Escola (PSE)”.

Segundo Feres, os certificados foram assinados também pelo prefeito Wladimir Garotinho: ”esse programa resgata o olhar da família e promove a interlocução da família e da população com o poder público. Inserir as famílias nesse acompanhamento é um grande passo e vamos colher excelentes frutos dessa intersetorialidade; esse Selo representa o reconhecimento de que estamos no caminho certo”.

Na avaliação da assessora técnica da Seduct, Catia Mello, "o município ser pioneiro na implantação do Família na Escola, por meio do Acordo de Cooperação Técnica é motivo de muito orgulho e profunda alegria”; o coordenador do PSE, João Paulo de Oliveira, reforça: “é de grande importância para a Educação essa integração entre família e escola; é um processo em que todos saem ganhando”.