As articulações aconteceram durante reunião na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Foto Divulgação

Publicado 25/10/2022 15:18

Campos – Empreendedores de Campos dos Goytacazes (RJ) passarão a contar com mais uma ferramenta na regularização financeira de seus empreendimentos; a medida começou a ser alinhavada nessa segunda-feira (25), pelo governo municipal com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A medida é definida em um conjunto de consultorias de Finanças e Acesso ao Crédito, e dos Primeiros Passos para Renegociação de Dívidas, de forma remota e totalmente gratuita para os primeiros que se inscreverem; as articulações aconteceram Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedet), entre o presidente do Fundo de Desenvolvimento do Município de Campos (Fundecam), Orlando Portugal; o gerente de Crédito, Mauro de Andrade; a assessora jurídica do órgão, Miliane Cerqueira; e o coordenador regional do Sebrae, Guilherme Reche.

Está definido que acontecerão três encontros com pautas para tratar de alinhamento e levantamento de informações; conteúdo e orientações; e, no terceiro, monitoramento, correções e dúvidas finais. Na opinião de Orlando Portugal, a iniciativa uma ótima oportunidade para as pessoas que estão procurando renegociar suas dívidas através do Programa de Recuperação Fiscal do Município (Refis 2022).

O Refis foi recentemente autorizado e assinado pelo prefeito Wladimir Garotinho; Portugal explica: “as consultorias irão nortear os contribuintes para a equalização da vida financeira de seus empreendimentos, através do programa", cujos critérios podem atingir até a 100% de isenções de juros e multas, dependendo das opções.

As parcerias entre prefeitura de Campos e Sebrae são consideradas históricas pelo coordenador regional da instituição, Guilherme Reche: ‘é um momento singular para aderirem ao programa; a equipe especial de consultores estará orientando a melhor forma dos assistidos darem prosseguimento aos seus negócios, promovendo o progresso da região e a empregabilidade".