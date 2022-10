O polo funciona no Hemocentro Regional, em espaço anexo ao Hospital Ferreira Machado - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 19/10/2022 18:56 | Atualizado 19/10/2022 19:01

Campos – Primeiro do interior do Estado do Rio de Janeiro, o polo para cadastro de doadores de medula óssea de Campos dos Goytacazes realizou, em um ano, completado nessa terça-feira (18), o cadastro de 749 voluntários como possíveis doadores de medula; os dados são do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

O polo funciona no Hemocentro Regional, anexo ao Hospital Ferreira Machado (HFM), e de janeiro a agosto deste ano cadastrou 652 doadores; de acordo com o Redome, os números correspondem a 13,68% dos cadastros realizados em todo o Estado, atualmente 4.128 doadores.

O registro de um ano do polo de Campos como o segundo do estado do Rio é comemorado pela diretora do Hemocentro, médica hematologista Sandra Chalhub; ela considera fundamental agradecer a todas as pessoas que se tornaram possíveis doadoras e resume que para o cadastro, o interessado deve ter entre 18 e 35 anos.

“Os requisitos são praticamente os mesmos para quem vai doar sangue”, diz Sandra, detalhando: “no questionário preenchido pelo doador de sangue existe, inclusive, a opção para se tornar doador de medula; cabe ressaltar que o doador irá permanecer no registro até completar 60 anos de idade”.

A diretora do Hemocentro explica que, se a pessoa concordar, uma amostra do sangue é coletada para a realização do exame de histocompatibilidade (e inclusão no cadastro do Redome: “o exame é feito no Laboratório de Histocompatibilidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).