Bolsonaro fez questão de chamar Clarissa Garotinho para ficar ao seu lado no palco, enquanto discursava - Foto Divulgação

Publicado 14/10/2022 21:03 | Atualizado 14/10/2022 21:09

Campos - Mesmo não tendo sido suficientes para Clarissa Garotinho se eleger senadora, os mais de 1,1 milhão de votos alcançados pela deputada federal do União Brasil, no dia dois de outubro, levam os coordenadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) a apostar nela como forte captadora de votos no Estado do Rio.

No Norte/Noroeste Fluminense a parlamentar obteve votação expressiva; em especial no município de Campos dos Goytacazes, onde contabilizou mais do que o dobro dos votos do atual senador Romário, com um placar de 43,61% contra 21,58%. Nesta sexta-feira, Clarissa está desde cedo na maratona pró-Bolsonaro.

Na parte da manhã, ela participou de um grande comício com a presença do candidato, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e fecha a pauta do dia em Campos, participando de um ato de apoio ao político do PL, no Ginásio do Automóvel Clube Fluminense, organizado pelo grupo Direita Campos, formado por representantes da sociedade civil.

“Bolsonaro e seu governo têm sido grandes parceiros do nosso município; apoiá-lo é também um ato de gratidão; tenho certeza que o presidente receberá uma votação histórica não só na cidade, mas também em toda a região”, analisa Clarissa, que em Caxias permaneceu ao lado de Bolsonaro, durante o discurso do candidato, a pedido do próprio.

No movimento de Campos, participam integrantes da campanha de vários municípios do interior; em Caxias estiveram também presentes, entre outros, o ex-prefeito da cidade Washington Reis; governador Claudio Castro; senadores Flavio Bolsonaro e Romário; a deputada federal Soraya Santos (PL); futuro senador Magno Malta (PL), eleito pelo Espírito Santo.