Durante reunião nessa quinta-feira, foi discutida estratégia para que meta de vacinação seja atingida Foto Assessoria/Câmara

Publicado 14/10/2022 14:55 | Atualizado 14/10/2022 15:09

Campos - Considerada eliminada no Brasil desde 1994, a poliomielite volta a ameaçar as crianças brasileiras; pais ou responsáveis são apontados como principais responsáveis, pelo fato de, a maioria, não terem ainda levado as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias para serem vacinadas.

Na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, um dos alvos de preocupação é Campos dos Goytacazes, onde, segundo a Secretaria de Saúde, até o dia 30 de setembro, foram registrados somente 28,07% do público-alvo imunizados contra a doença.

Preocupados com o quadro municipal, o secretário Paulo Hirano, e o subsecretário de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro, em conjunto, decidiram montar uma estratégia de “socorro aos pequenos”; para tanto, recorreram à Câmara Municipal, com a iniciativa de conscientizar para a importância de o máximo possível do público-alvo ser vacinado.

Nessa quinta-feira (13), as partes se reuniram, na Câmara, para definir estratégias que contribuam com a campanha, que foi prorrogada até o dia 31 de outubro em todo o país pelo Ministério da Saúde; além do presidente do Legislativo, Fábio Ribeiro, participaram os vereadores Juninho Virgílio, Álvaro Oliveira, Marcione da Farmácia e Maicon Cruz.

Levantamento oficial resume que, no município, a cobertura vacinal acumulada contra a pólio não chega nem a 50%, e janeiro a setembro (está em 47,99%); Paulo Hirano acha importantíssima a colaboração dos vereadores enquanto influenciadores e multiplicadores de informação para que as crianças de Campos sejam imunizadas.

“Pedimos aos parlamentares que nos ajudem no apelo aos responsáveis, que são os pais, que levem seus filhos aos postos de saúde, que estarão abertos no período da noite e também aos finais de semana”, pontua o secretário Paulo Hirano, lembrando também da importância da caderneta de vacinação com outros imunizantes que compõem o calendário básico de rotina (multivacinação) ser atualizada.

Rodrigo Carneiro reforça o apelo feito por Hirano e adianta que a meta é imunizar 95% das cerca de 35 mil crianças que integram o público-alvo para proteção contra a pólio: “já para as vacinas de rotina, o ideal é que a cobertura seja acima de 80%”. Na próxima segunda-feira (17), o gabinete de crise do município também se reunirá para tratar do assunto.

Na opinião do presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, os números são realmente muito preocupantes e há necessidade de ações efetivas para tentar reverter o quadro: “sou rotariano e luto pela erradicação da pólio no mundo; a gente sabe o quanto esta doença é trágica, porque causa a paralisia infantil; a Câmara vai colaborar sem sombra de dúvidas”.