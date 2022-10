Espaço está localizado em todo quarteirão do antigo Parque Alzira Vargas, na Avenida 28 de Março - Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/10/2022 19:06 | Atualizado 11/10/2022 19:09

Campos – A inauguração da Escola de Aprendizagem Inclusiva (EAI) marca nesta quarta-feira (12) a reabertura da Cidade da Criança Zilda Arns, em Campos dos Goytacazes (RJ), solenidade começa às 09h, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

O espaço temático está localizado no antigo Parque Alzira Vargas, na Avenida 28 de Março; com a nova roupagem, se torna também um Centro de Lazer, Educação e Convivência Inclusiva; o ato deste dia 12 tem também o objetivo de comemorar o Dia das Crianças.

Um dos pontos da programação será o “concurso” para a escolha do miniprefeito que ajudará a fazer a gestão do equipamento por um dia, com inscrições abertas às 08h; no mesmo clima, com atenção aos homenageados da data, haverá escolha de minissecretários de Educação, de Lazer e de Convivência Inclusiva.

O secretário de Educação, Marcelo Feres, define que a Escola de Aprendizagem Inclusiva será um espaço de promoção da aprendizagem de crianças típicas e atípicas, visando à convivência inclusiva: “ela integrará ações coletivas no âmbito pedagógico e individuais”.

Feres acentua que, no âmbito terapêutico, a EAI atuará em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificidades de aprendizagem dos estudantes: “a escola vai oferecer reforço escolar para alunos entre 2 e 8 anos da rede municipal de ensino, mediante agendamento”, assinala o secretário.

Os atendimentos terão inícios já na próxima quinta-feira (13), das 8h às 12h e de 13h às 17h, sempre de segunda à sexta; pais e responsáveis pelos estudantes também serão contemplados com inúmeras atividades, da mesma forma que os profissionais da Educação.

Está programado ainda que, aos sábados, domingos e feriados, o parque ficará aberto ao público em geral para o lazer, das 8h às 17h, mediante aquisição de ingressos. Além de toda parte lúdica, diversos serviços e atividades serão desenvolvidos na Cidade da Criança.

Os principais itens são Jardim Sensorial, Projeto Estação Educação; laboratórios de ciências, matemática e de robótica; brinquedos adaptados para pessoas com necessidades educacionais especiais; oficinas, salas de recursos multifuncionais; entre outros.

Marcelo Feres resume: “o reforço escolar vai acontecer por meio do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE), visando à criação de um ecossistema com diversas ações que possibilitem a aceleração do processo de ensinar e aprender, com estimulações cognitivas e ênfase nas Linguagens e Matemática”.

“Quando necessário, os alunos receberão auxílio de fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos e psicólogos”, conclui o secretário. A Cidade da Criança passou a ser administrada pela Secretaria de Educação este ano, por meio de decreto publicado no Diário oficial do município.