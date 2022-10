Presidente Fábio Ribeiro afirma que o entendimento entre os 25 vereadores tem foco no interesse público - Foto Câmara/Divulgação

Publicado 07/10/2022 16:58

Campos - “Entre mortos e feridos, todos estão salvos”. Esta é a conclusão de muitos críticos atentos, que vinham acompanhando a “novela” com foco na possibilidade de 13 vereadores do grupo de oposição, na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (RJ), perderem mandatos, acusados de terem faltado acima do limite a sessões e não justificado devidamente.

Tudo começou no dia 15 de fevereiro, na eleição antecipada para a futura mesa diretora da Câmara; Marquinhos Bacellar, do grupo de oposição, foi proclamado vencedor pelo presidente da Casa, Fábio Ribeiro, mas vereadores governistas apontaram falhas regimentais e o pleito acabou sendo anulado.

Daí em diante, a rivalidade ganhou clima de “guerra”, com sessões passando a ser marcadas por trocas de ofensas, até empurrões, e a maioria não era concluída; a bancada da oposição faltou às reuniões plenárias nove vezes seguidas, apresentou justificativas, mas a Mesa Diretora indeferiu.

A alegação para o indeferimento foi ausência de previsão regimental; Fabio Ribeiro instaurou procedimento, com ameaça de os 13 vereadores perderem os mandatos e o caso passou a ser tratado na Justiça; porém, as partes resolveram buscar o diálogo e o “final feliz” acaba de ser decretado.

Nesta sexta-feira (07), em entrevista coletiva no Legislativo, Fábio Ribeiro anunciou o entendimento entre os 25 vereadores pela união em defesa do interesse público; “estamos mais focados nos anseios da população, que carece de maior atenção do executivo e do legislativo; o foco está no bem estar e na qualidade de vida da população”.

Ribeiro deixa claro que não se trata de trégua e sim de amadurecimento; diante do índice elevado de demandas da Câmara; “conversamos, refletimos e tomamos a direção que consideramos a mais acertada; não existe mais processo”, resume o presidente; quanto à nova eleição da Mesa Executiva, ele afirma que estará sendo tratada mais adiante: “temos até 15 de dezembro para realizar o pleito”, finaliza. Até o fechamento desta matéria, nenhum vereador da oposição havia se manifestado sobre a decisão.