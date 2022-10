O IFF já definiu os editais e podem ser consultados, com todos os detalhes, no portal da instituição - Foto IFF/Divulgação

O IFF já definiu os editais e podem ser consultados, com todos os detalhes, no portal da instituição Foto IFF/Divulgação

Publicado 06/10/2022 15:09

Campos - Até o dia três de novembro, o Instituto Federal Fluminense (IFF), em Campos dos Goytacazes (RJ), estará recebendo inscrições do concurso para servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAE) e professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT); as orientações para se inscrever estão no portal da instituição.

Os editais apontam que, após a confirmação da inscrição (que ocorrerá ao término da operação), o candidato deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) simples, no endereço eletrônico informado no portal, “para efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia do vencimento impresso na guia, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil”.

O deferimento da inscrição ocorrerá somente após o recebimento, pelo IFF, através do banco, da confirmação do pagamento da taxa; o valor para professor é de R$ 150,00; enquanto para técnico-administrativo em educação são R$ 80,00 (Nível C), R$ 100,00 (Nível D) e R$ 120,00 (Nível E).

São 47 vagas para professores do EBTT, incluindo reserva para negros e pessoas com deficiência; os vencimentos variam de acordo com a titulação acadêmica (R$ 4.472,64 para quem possui apenas graduação, a R$ 9.616,18 para aqueles com doutorado).

Já estão definidas 32 para TAE; as remunerações iniciais são: R$ 1.945,07 (Nível C), R$ 2.446,96 (Nível D), R$ 4.180,66 (Nível E); candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até a data de vencimento constante da Guia de Recolhimento da União (GRU), poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via até o dia quatro de novembro.