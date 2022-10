De forma híbrida, atividades online e presenciais acontecerão no Centro de Convenções da Uenf - Foto Uenf/Divulgação

De forma híbrida, atividades online e presenciais acontecerão no Centro de Convenções da Uenf Foto Uenf/Divulgação

Publicado 03/10/2022 15:43

Campos - “Darcy 100 anos: sociedade darciniana disruptiva & a extensão inclusiva” é o tema da XIV Mostra de Extensão Uenf-UFF-IFF e VI UFRRJ, que acontecerá, de 18 a 21 de outubro, de forma híbrida, com atividades online e presenciais no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ).

Quem tiver interesse em participar das atividades terá de se inscrever, gratuitamente, até o dia 18 de outubro, no site oficial do evento; as submissões de trabalhos têm prazo até domingo (09), nas modalidades banner ou comunicação oral. Os detalhes podem ser obtidos no portal da Uenf.

Trata-se de um evento, científico e gratuito, “com o objetivo de promover a comunicação entre a comunidade científica e a sociedade em geral, identificando e propondo estratégias para solucionar problemas regionais que reduzam as desigualdades sociais”.

De acordo com a programação, durante a Mostra de Extensão serão realizadas atividades acadêmicas, apresentações de trabalhos de extensão, palestras, mesas-redondas e atividades artístico-culturais; haverá transmissão pelo canal da Uenf no YouTube.