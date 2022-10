A fiscalização do TRE está atenta, atuando dentro de estratégia especial no Norte e Noroeste Fluminense - Foto Divulgação

A fiscalização do TRE está atenta, atuando dentro de estratégia especial no Norte e Noroeste Fluminense Foto Divulgação

Publicado 02/10/2022 12:58 | Atualizado 02/10/2022 13:03

Campos - As eleições estão tranqüilas no Norte/Noroeste Fluminense, sem nenhum incidente registrado até o momento; na maioria, a principal observação é que o movimento de eleitores comparecendo para votar era menor do que o registrado em pleitos anteriores até por volta das 10h; a partir de então, as seções começaram a ficar mais movimentadas.

As ruas amanheceram tomadas de santinhos de candidatos, um quadro comum nas ocasiões; porém, nenhum flagrante de boca de urna nem incidente. O esquema de segurança em Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana e outros municípios do Norte Fluminense funciona com o 8º Batalhão de Polícia Militar à frente, e o reforço do Exército.

A Guarda Civil Municipal integra às ações, atuando no controle do trânsito e na interdição em pontos estratégicos nas proximidades dos locais de votação. No Noroeste, a situação não é diferente; em Itaperuna, o 29º Batalhão de Polícia Militar comanda a tranqüilidade, atendendo a nove municípios.

Estão sob atenção do 29º BPM, também, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, Natividade, Varre-Sai, Italva e Cardoso Moreira. No geral, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também atuam em esquemas especiais.

Juiz eleitoral responsável pelas eleições em Campos, São João da Barra, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e Italva, Ralph Manhães confirma a possibilidade de as apurações estarem concluídas até duas horas após o término do pleito.

Embora nenhuma anormalidade apontada até o momento, alguns eleitores tiveram dificuldades para exercer o voto pelo sistema biométrico em Campos: “acho que por causa do ‘desgaste’ das minhas digitais, demorou para a máquina me reconhecer”, alegou uma senhora que votou no Colégio José Francisco Sales (Parque Aurora).

No caso de eleitor com deficiência visual, além do sistema Braille e da identificação da tecla cinco no terminal da urna eletrônica, estão disponibilizados fones de ouvido descartáveis para ouvirem o número escolhido e o nome do candidato ou candidata; os mesários têm orientado e a demora na votação está sendo considerada dentro de tempo normal.