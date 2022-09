A apuração será na sede da Justiça Eleitoral, no cruzamento das Avenidas Alberto Torres e Hélion Póvoa - foto Divulgação

Publicado 29/09/2022 22:01 | Atualizado 29/09/2022 22:13

Campos - Na contagem regressiva para as eleições do próximo domingo (para presidente da República, governador, senador, deputados estaduais e federais), a Justiça Eleitoral em Campos dos Goytacazes já está com toda estrutura montada; 369.468 mil eleitores estão aptos a votar nas 1.090 seções distribuídas em 159 locais de votação.

O juiz eleitoral é Ralph Manhães, também responsável pela eleição em Campos e nos municípios da região: São João da Barra, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e Italva; ele admite a possibilidade de as apurações nestes municípios estarem concluídas em até duas horas após o encerramento das votações.

Das 40 mil urnas instaladas em Campos, 100 funcionarão em escolas da rede municipal de ensino; de acordo com o secretário de Educação, Marcelo Feres, a solicitação foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE); as aulas nas respectivas unidades serão mantidas até o turno da manhã e serão suspensas. Nesta sexta-feira (30) nos turnos da tarde e da noite (a relação está postada no portal da prefeitura).

Marcelo Feres orienta os pais de alunos para que fiquem atentos às mudanças nos horários das aulas nas escolas que estarão à disposição do TRE: “na segunda-feira (03) não haverá aulas apenas no turno da manhã, voltando o atendimento normalmente no turno da tarde”.

O secretário adianta que, caso haja segundo turno, o procedimento será o mesmo: “as aulas ficarão mantidas no turno da manhã do dia 28 de outubro, sexta-feira, e serão suspensas nos turnos da tarde e da noite; na segunda-feira, dia 31 de outubro, as aulas serão suspensas somente no turno da manhã”.

“Nossas escolas estão à disposição do TRE para contribuir, mais uma vez, com esse processo democrático”, ressalta o secretário, resumindo: “com a ajuda dos profissionais da educação, estamos trabalhando para que o pleito seja realizado da melhor forma possível, nos espaços educacionais, de forma segura e tranquila”.

Diferente das eleições municipais de 2020, quando a apuração em Campos foi centralizada no Instituto Federal Fluminense (IFF), este ano será na sede da própria Justiça Eleitoral do município - que funciona no cruzamento das Avenidas Alberto Torres e Hélion Póvoa (Beira Valão) no Centro, que está sob segurança da Polícia Militar.