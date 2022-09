VDesde o dia oito de setembro, a nova Emergência do HGG já atendeu mais de duas mil pessoas - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 26/09/2022 19:55

Campos - O investimento em saúde de qualidade em Campos dos Goytacazes (RJ) tem sido facilitado por aportes financeiros de emendas parlamentares e parcerias com o governo do Estado do Rio de Janeiro; os exemplos estão na reestruturação das unidades hospitalares, com foco mais recente na nova Emergência do Hospital Geral de Guarus (HGG).

O reconhecimento é do prefeito Wladimir Garotinho, que contabiliza também duas unidades de referência em emergência e urgência pediátrica: a Clínica da Criança e o Pronto Socorro Pediátrico do Hospital Plantadores de Cana (HPC), que receberam equipamentos modernos e ambiente lúdico para melhor atender aos pequenos.

No caso da Nova Emergência do HGG, o secretário de Saúde, Paulo Hirano, afirma que, desde quando começou a funcionar efetivamente, em oito de setembro, já atendeu mais de duas mil pessoas. “As Unidades Básicas de Saúde (inclusive a da Família) também foram contempladas, bem como Centro de Atenção Psicossocial, Serviço de Atenção Domiciliar, Hospital São José e Hospital Ferreira Machado”.

Na avaliação de Paulo Hirano, Campos vem se transformando em um polo regional de altíssima qualidade em termos de infraestrutura assistencial; “temos avançado na reestruturação das unidades, reformando e reabrindo as que foram fechadas pela gestão passada”.

O secretário acrescenta, às ações desenvolvidas no setor, a implementação de Policlínicas e execução dos Mutirões da Saúde, através dos quais resume que já foram realizados mais de 60 mil procedimentos, entre cirurgias e exames de alta complexidade.

Hirano revela que todas essas ações seguem as diretrizes determinadas pelo governo Wladimir Garotinho/Frederico Paes: “a saúde é prioridade e devemos proporcionar uma assistência de alta qualidade e resolutividade para nossa população", pontua o secretário.

“Priorizamos Saúde, Educação e Assistência Social, mas sem nos descuidarmos da economia”, comenta Wladimir, ressaltando: “neste sentido, estamos investindo em melhorias nas estradas vicinais, para atender ao homem do campo, e na desburocratização da abertura de empresas, visando gerar emprego e renda”.