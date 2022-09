A primeira inscrição foi feita por Ricardo Menezes, para um filho de 29 anos, no mesmo dia em que foi aberta - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 23/09/2022 14:30

Campos - Considerado um dos maiores projetos sócio-esportivos gratuitos do Brasil, com foco em pessoas que sofrem de alguma deficiência, o Paraesporte abriu inscrições para aulas de Equoterapia, nessa quinta-feira (22); a sede é na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ).

A primeira inscrição foi feita por Ricardo Menezes da Silva; segundo a Assessoria de Comunicação do projeto, ele é pai de Ricardo Junior, 29 anos, que sofre de neurofibromatose, o que acarreta o sistema motor. As inscrições podem ser feitas na secretaria do Paraesporte que funciona no prédio da Reitoria da Uenf.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira de 9h às 12h e das 14h às 17; no ato, o responsável deve apresentar cópia do comprovante de residência, documentos pessoais do aluno e do responsável, duas fotos 3x4, além de atestado e laudo médico, indicando o atendimento com Equoterapia.

De acordo com a Associação de Pais e Amigos do Centro de Reabilitação (Aspac) - instituição sem fins lucrativos -, “Equoterapia é um recurso terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação”; neste caso, o animal atua na facilitação neuromuscular e sensorial.

“A afetividade entre o paciente, o cavalo e o terapeuta, contribui para o desenvolvimento das atividades motoras, cognitivas, sensoriais, psicológicas e sociocomunicativas das pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais”, resume a Aspac; o tratamento é indicado para diversos casos, como transtorno da coordenação motora, distúrbios de linguagem e autismo.

