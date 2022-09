O CEAM tem sede no centro da cidade, à Rua dos Goytacazes, 257, no Parque Turfe Clube - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 21/09/2022 08:46 | Atualizado 21/09/2022 10:10

Campos - Mais de 700 atendimentos e muitas conquistas são registrados em um ano de funcionamento do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mercedes Baptista (CEAM), em Campos dos Goytacazes (RJ); trata-se de equipamento municipal na prevenção à violência contra público feminino adulto e meninas.

O CEAM cuida, também, de proteção às mulheres cujos direitos foram violados; o primeiro ano de atuação será completado nesta quarta-feira (22) e terá comemoração, com início às 17h, na sede do centro, à Rua dos Goytacazes, 257, no Parque Turfe Clube.

A Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres enumera, entre as conquistas, os projetos de lei enviados à Câmara Municipal; todos foram aprovados e sancionados pelo prefeito Wladimir Garotinho, um deles a Lei 9.199, que institui o Sinal Vermelho,

A iniciativa é definida como mais um mecanismo de combate e prevenção à violência doméstica e familiar; outra Lei aprovada é a que confere o Selo Empresa Amiga da Mulher às empresas que contribuem com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher.

Há ainda a Lei 9.201, que institui o dia 25 de novembro como “Dia Laranja”, dedicado ao enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. O CEAM oferece atendimento psicossocial às mulheres que sofreram violência, incluindo psicoterapia, em local adequado para acolhimento, com equipe capacitada e sensibilizada sobre a questão da violência de gênero.

O Centro possui espaços elaborados para terapia individual, terapia em grupo, triagem psicossocial, oficinas de trabalho, palestras e reuniões; além de contar com uma brinquedoteca para as atividades de acolhimento para as crianças que acompanham as mães durante os atendimentos.

Na opinião da subsecretária, Josiane Viana, o trabalho desenvolvido pelo Centro é o equipamento que faltava para completar a rede de enfrentamento e combate à violência contra a mulher e meninas: “trabalhamos para estender e dar o atendimento especializado à mulher em situação de violência e isso é primordial”, resume.

Josiane destaca que a equipe do órgão garante um atendimento humanizado e especializado, que minimiza a dor da mulher: “uma mulher empoderada e segura criará seus filhos de maneira que não aceitem abusos e não sustentem situações de violência doméstica”, pontua a subsecretária.

Outros equipamentos de apoio à mulher vítima de algum tipo de violência em Campos são a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Casa Abrigo Benta Pereira, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, Conselho Municipal dos direitos da Mulher e a Patrulha Maria da Penha.