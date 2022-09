O reitor Jefferson Manhães aponta que as instituições estão buscando profissionais devidamente qualificados - Foto Facebook/Divulgação

O reitor Jefferson Manhães aponta que as instituições estão buscando profissionais devidamente qualificados Foto Facebook/Divulgação

Campos - A quinta edição da Feira de Oportunidades, promovida pelo Fórum Interinstitucional de Dirigentes do Ensino Superior de Campos dos Goytavazes está confirmado, para os dias quatro e cinco de outubro, no Instituto Dom Bosco; a proposta é reunir empresas e instituições de ensino da região para fornecer um contato direto com a comunidade acadêmica.

A iniciativa envolve contato direto com estudantes, egressos e comunidade, visando articular e gerar oportunidades para o mundo do trabalho. O reitor do Instituto Federal Fluminense (IFF), Jefferson Manhães, avalia a repercussão sobre o evento junto ao empresariado.

Segundo Manhães, todas as empresas que possuem interesse na contratação de novos profissionais estão vendo a Feira de Oportunidades como um momento importante para contatos promissores. "Os estudantes e egressos do IFF, e de outras instituições de educação superior de Campos, têm a oportunidade de estar com um conjunto de grandes empresas que estão em processo de contratação", pontua o reitor.

A Diretoria de Comunicação do IFF ressalta que, durante a Feira, as empresas da região podem apresentar sua área de atuação e seu plano de contratações para que estudantes e profissionais possam vislumbrar as oportunidades oferecidas para o trabalho; “entre as ações previstas estão palestras técnicas e stands para exposição”.

A apresentação das instituições de ensino acontecerá em cerca de mil metros quadrados de área coberta e em um auditório com capacidade para 250 pessoas

Jefferson Manhães destaca que as empresas estão unânimes quanto ao plano de contratação: "essas instituições estão buscando profissionais devidamente qualificados para poder exercer suas funções e enfrentar os desafios que cada uma das empresas tem; eu acredito que é um momento muito importante das pessoas irem à Feira para poder se apresentar e conhecer as diferentes oportunidades de empregabilidade".

Entre empresas que já confirmaram presença estão: Obra do Salvador; Conecta Soluções Elétricas e Automação; Vast Infraestrutura; Angloamerican; Baker Hughes; CNA; Dome; Evolk RH; Forte Telecom; KN; Consórcio Geração Açu II; Gás Natural Açu (GNA) e Associados; Fototerra; Solução Ambiental; Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee); BRZ Schlumberger; Ferroport; Vertv; Porto do Açu; Bport; Ecoplan Soluções; Firjan; Corcovado; Oceânica; Reserva Caruara; Inmetro; Nursing Care Home; Grupo IMNE.