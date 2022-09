Bienal do Livro será realizada no Guarus Plaza Shopping, em novembro, no antigo Parque Calabouço - Foto Portal Viu/Divulgação

Publicado 19/09/2022 16:08

Campos - Estudantes universitários acima de 18 anos de idade terão oportunidade de participar, como voluntários, na recepção, informação e divulgação da XI Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes (RJ), prevista para novembro; em contrapartida, os selecionados terão concedidas horas de atividades complementares nas respectivas universidades.

A organização é da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), que está com convite aberto aos estudantes universitários devidamente matriculados em Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC); para se inscrever, o interessado deve preencher ficha, disponível no portal da prefeitura.

De acordo com os critérios divulgados pela FCJOL, “o envio da ficha e dos documentos do ‘item B’ do edital 007/2022, publicado no Diário Oficial de 15 de julho, nas páginas 12 e 13, deve ser feito para o e-mail: bienal22.campos.fcjol@gmail.com, identificando como assunto ’Estudante Voluntário’, até o dia 25 de setembro”.

Quanto ao credenciamento e seleção de autores e livros, para lançamento durante a realização da Bienal, vai até 23 próximo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no setor de Protocolo da FCJOL, no Teatro Municipal Trianon, na Rua Marechal Floriano, 211 – Centro.

O edital orienta que o proponente deverá entregar, em envelope A4, a ficha de inscrição totalmente preenchida (anexa), acompanhada de uma cópia do livro (que será doado à Biblioteca Municipal Nilo Peçanha); “serão aceitas apenas inscrições de títulos lançados entre janeiro de 2020 a julho 2022 e a inscrição é gratuita”, observa.

A diretora executiva das Artes e Culturas da Fundação, Kátia Macabu, avalia que “ter universitários colaborando com o frescor e o conhecimento adquirido nas Instituições de Ensino Superior para a XI Bienal do Livro será, sem dúvida uma via de mão dupla em que todos serão beneficiados: público, organização e o universitário”.

Kátia Macabu incentiva os universitários (“não deixem de se inscrever”) e destaca a importância de os autores de Campos lançarem suas obras, lembrando que a Bienal do Livro não vem sendo realizado desde 2018. O evento deste ano será realizado no Guarus Plaza Shopping, na Avenida José Carlos Pereira Pinto (antigo Parque Calabouço).