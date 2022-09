Fernando Loureiro está otimista quanto à possibilidade do comércio vender mais para o Dia das Crianças - Foto Divulgação

Publicado 12/09/2022 17:38

Campos - Seguindo a proposta de tentar atrair a atenção do consumidor e, com isto, aumentar as vendas no comércio da cidade, a Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (ACIC) está dedicando apoio a qualquer iniciativa com foco no Dia do Cliente, a ser comemorado na próxima quinta-feira (15).

“Toda iniciativa que venha contribuir para aquecer as vendas no setor produtivo e homenagear os clientes, além de estreitar as relações entre o comércio e os consumidores é bem vinda à ACIC”, se manifesta o presidente da instituição, Fernando Loureiro.

Loureiro avalia que o mês de setembro é considerado de baixas vendas, levando o setor de marketing no país a criar a nova data para incentivar as vendas: “o consumidor por sua vez, poderá antecipar as compras para o Dia das Crianças (12 de outubro), uma das datas mais importantes para o comércio", ressalta.

O presidente da ACIC lembra que o Dia do Cliente foi criado em 2003, ao longo dos últimos anos a adesão dos empresários vem aumentando e acredita que em Campos, não será diferente.

“Durante três anos as vendas ficaram reduzidas devido à pandemia”, pontua Loureiro; agora, ele demonstra otimismo: “mas com a liberação do número de clientes e o aquecimento das vendas, esperamos que os clientes retornassem as compras e voltem a interagir com o comércio local”.