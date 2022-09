O incentivo ao consumo de peixes, moluscos e crustáceos está no foco principal da II Feira de Pescado - Foto César Ferreira/Secom

O incentivo ao consumo de peixes, moluscos e crustáceos está no foco principal da II Feira de Pescado Foto César Ferreira/Secom

Publicado 08/09/2022 18:32

Campos - Movimento nacional voltado para o incentivo ao consumo de peixes, moluscos e crustáceos ganha foco especial na I Feira da Agricultura Familiar de Campos dos Goytacazes (RJ), que o governo municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, lança neste sábado (10), das 7h às 13h, no Jardim do Liceu d Humanidades, em frente à sede da Câmara de Vereadores.

A iniciativa é definida como uma grande feira agroalimentar que objetiva ampliar o acesso de agricultores familiares a canais curtos de comercialização de alimentos que se destacam pela qualidade, por serem mais saudáveis e terem preços mais justos; a Feira Municipal do Pescado está inserida no contexto de forma destacável.

Trata-se da segunda edição desenvolvida dentro da Semana do Pescado. Segundo o secretário de Agricultura de Campos, Almy Júnior, participam das duas feiras somente agricultores, pescadores e produtores do município, responsáveis pela produção dos produtos que irão comercializar diretamente com os consumidores.

Na opinião do secretário, ao aproximar o agricultor, o pescador e o produtor familiar do consumidor, as feiras são excelentes ferramentas para o desenvolvimento rural, com a geração de renda e de melhores condições de vida para quem vive no campo e vive do campo.

“Tanto a Feira da Agricultura Familiar quanto a do Pescado são espaços por meio dos quais é possível conscientizar o consumidor segurança alimentar, consumo consciente e melhoria da nutrição da população”, avalia Almy Júnior.

De acordo com o secretário, as feiras terão produtos frescos e funcionarão das 7h às 13h; também haverá uma praça de alimentação e espaço para comercialização de artesanato; serão 13 barracas da Agricultura Familiar; cinco do Pescado, quatro de alimentação e quatro de artesanato.