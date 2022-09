Os dois empresários alemães se reuniram com Wladimir e Almy Júnior, no gabinete do prefeito, nesta terça-feira - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 05/09/2022 22:18

Campos - A “volta por cima” dada por Campos dos Goytacazes pós-pandemia de Covid-19 (que mexeu negativamente com a economia de centenas de municípios brasileiros) é real; e a motivação está em ações desenvolvidas pelo governo municipal, segundo dados oficiais.

Economia estável, empregabilidade em alta, contas de fornecedores e salários em dia e realizações de obras de infraestrutura dentro das necessidades demandadas têm atraído atenções de investidores até de outros países; é o caso de um grupo de representantes da indústria alemã Colossal Fish, que estão em Campos articulando a instalação de uma unidade no município.

Trata-se de empreendimento do ramo de pescados, projetado para investimento privado inicial de R$ 30 milhões e a previsão de gerar 150 empregos diretos. Os empresários se reuniram na tarde desta terça-feira (05) com o prefeito Wladimir Garotinho e o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Almy Júnior.

Não é a primeira vez que os alemães tratam do assunto com Wladimir; em janeiro do ano passado, eles iniciaram as articulações, quando apresentaram o projeto ao prefeito; o retorno, segundo deixaram claro, foi em razão das potencialidades e contrapartidas expostas pelo município.

Diante do perfil geral, a indústria – que está no Brasil há mais de 20 anos com criação de peixes e processamento do pescado – optou por Campos, após avaliar vários outros municípios no estado do Rio de Janeiro. Depois da reunião desta terça-feira, os empresários foram vistoriar uma área na Baixada Campista, em companhia do secretário Almy Júnior.