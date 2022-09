Andrea, Natália e Hadria são do Espírito Santo e elogiam a estrutura e a qualidade dos produtos - Foto César Ferreira/Secom

Andrea, Natália e Hadria são do Espírito Santo e elogiam a estrutura e a qualidade dos produtos Foto César Ferreira/Secom

Publicado 03/09/2022 19:19

Campos - A baixa temperatura proporcionada pela nova frente fria que chegou ao interior do Estado do Rio de Janeiro no início da semana ainda permanece, embora em intensidade menor; mas não foi suficiente para “esfriar” o Festival de Petiscos, que acontece na praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ).

O evento é realizado pela Associação dos Hotéis, Restaurantes e Comércios Similares do Farol, com apoio da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Fundação Cultural Jornalista Osvaldo Lima; está na décima edição e já faz parte do roteiro turístico do município.

Como tradicionalmente acontece, estão participando restaurantes, lojas de doces, açaiteria e confeitaria, entre outros comércios. A abertura, na noite dessa sexta-feira (02), pelo prefeito Wladimir Garotinho, superou as expectativas, atraindo turistas de diversas cidades, inclusive outros estados; é o caso de Sandro Baldon Catalan, esposa e um casal de filhos.

A família é de Salvador (Bahia) e está na casa de amigos, próxima do local do evento, na Avenida Olavo Saldanha: “já estivemos aqui em dois outros festivais; estamos de volta, porque gostamos de tudo – do clima, da praia, mesmo o mar meio bravo, dos petiscos e da festa em si”, resume Sandro, que é empresário do ramo de calçados.

A equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) de Campos também flagrou visitantes de outro estado - três amigas do Espírito Santo (Andrea Galvão, Natália e Hadria: “é a primeira vez que venho a este evento que sempre foi muito bem falado e estou encantada com a estrutura, segurança e a qualidade dos quitutes”, declara Andrea.

Márcio Vinicius Pereira, morador do Farol, também se manifesta entre os personagens da Secom: "este Festival de Petiscos não pode faltar nunca; é sempre uma maravilha poder participar; sou morador do Farol e precisamos desse retorno, tanto para a economia quanto as famílias terem mais momentos de diversão”.

“Gastronomia, música boa e lazer diversificado” definem o Festival, com estrutura (14 estabelecimentos comerciais e palco) nas proximidades da Marinha; desde as 13h deste sábado, com apresentação da cantora Helena Assis, a programação foi retomada efetivamente.

Os shows da noite são com Luciano Botinelly, encerrando com pagode e samba do Elas Sambam; o evento continua nesse domingo (04), sofre uma pausa e retorna na próxima quarta-feira (07), no feriado da Independência do Brasil, com encerramento previsto para o dia 11. A entrada é gratuita e os pratos têm preço unitário de R$ 25.