Wladimir anunciou a inauguração, após visitar a nova estrutura da Emergência do HGG - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 01/09/2022 19:24

Campos - Vinte leitos para repouso e equipamentos de qualidade e de última geração fazem parte da Nova Emergência do Hospital Geral de Guarus (HGG), em Campos dos Goytacazes (RJ), que será inaugurada na próxima terça-feira (06), às 17h; o anúncio foi feito nesta quinta-feira (01), pelo prefeito Wladimir Garotinho.

Essa é a primeira etapa da obra, realizada em parceria da prefeitura com o Governo do Estado; as intervenções começaram em 29 de novembro do ano passado e a expectativa é de que a reforma completa do hospital fique pronta em até dois anos.

Wladimir diz que está na expectativa de ver o HGG cuidando dos pacientes com dignidade: “é mais um sonho que está sendo realizado em nossa cidade; agradecemos mais uma vez ao Governo do Estado por esta grande parceria, que vai trazer muitos benefícios para nossa Saúde”.

O prefeito assinala que a unidade irá prestar um atendimento de qualidade para todos os pacientes e seus familiares, “além de oferecer melhores condições de trabalho para os funcionários”; ele resume: “reformamos e reabrimos 22 unidades em 18 meses de governo”.

“Ainda temos coisas para fazer, mas ninguém pode negar que a saúde pública está avançando e que o nosso governo trabalha muito, todo dia”, destaca Wladimir, concluindo: “a cada dia que eu vejo as coisas melhorando e acontecendo, vejo a saúde de Campos dando passos largos”.

O secretário de Saúde, Paulo Hirano, também comemora a entrega do novo setor do HGG: “a determinação do prefeito Wladimir é para que a gente possa avançar ainda mais e melhorar a assistência à população; isso passa pela infraestrutura”.

Hirano continua: “melhorar a assistência passa também pelas condições das unidades, qualidade da estrutura e dos materiais utilizados, como leitos, mesas, poltronas e múltiplos equipamentos de ponta; estamos transformando Campos em um polo regional de altíssima qualidade em termos de infraestrutura assistencial”.