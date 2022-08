Wladimir Garotinho assinou a ordem de serviço na manhã desta segunda-feira - Foto César Ferreira/Secom

Wladimir Garotinho assinou a ordem de serviço na manhã desta segunda-feira Foto César Ferreira/Secom

Publicado 29/08/2022 19:59

Campos - O “pacote” das obras de asfaltamento de 103 ruas de Campos dos Goytacazes (RJ), anunciado na semana passada pelo governo municipal já saiu do papel; na manhã desta segunda-feira (29), a ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Wladimir, garantindo o início dos trabalhos.

A iniciativa da prefeitura é mais uma parceria com o governo do Estado, cuja importância é ressaltada por Wladimir que antecipa: “já estamos elaborando projeto para outro ‘pacote’ de obras de asfaltamento, desta vez, em Guarus; as obras iniciadas nesta primeira etapa constam de dois trechos de prolongamento da Rua Saldanha Marinho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Avenida Felipe Uébe”.

O prefeito explica: “estamos começando a primeira etapa das obras do projeto que elaboramos e apresentamos ao governo do Estado e que foi aprovado para asfaltamento de 103 ruas da área central, com investimento total de R$ 93 milhões, incluindo sinalização horizontal e vertical”.

A segunda etapa, segundo o prefeito, será o projeto de Guarus. “Fica aqui nosso agradecimento ao governador Cláudio Castro por mais esse convênio, por meio do Programa RJ Presente; e que a população continue contando com nosso trabalho”.

O macroprojeto inclui corredores de tráfego entre o bairro do Jóquei Clube até a região da Pecuária, passando pelo Centro da cidade, incluindo a nova sinalização viária após o asfaltamento; dentre os principais corredores de tráfego que receberão novo asfalto estão a Saldanha Marinho, Alberto Torres, XV de Novembro, Avenida Presidente Vargas e Tenente Coronel Cardoso (antiga Formosa).

Os trabalhos iniciados compreendem frisagem (raspagem) do antigo asfalto que está deteriorado e esburacado no trecho denominado José Bonaparte Vieira e que seguirá pela Rua Caldas Viana, outro trecho do prolongamento da Saldanha Marinho, entre a Rua Júlio Barcelos até a Avenida Felipe Uébe.

Wladimir lembra que, através de recursos de emenda parlamentar, este ano, também, foram realizadas obras de asfaltamento e sinalização de mais de 20 ruas da área central; “no projeto, também, foi realizada mudança de sentido de algumas ruas para melhorar o fluidez do trânsito”, conclui.