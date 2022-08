Campos é considerado o principal município do Norte Fluminense, no interior do Estado do Rio - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 25/08/2022 19:14 | Atualizado 25/08/2022 19:21

Campos - A marca positiva da administração de Campos dos Goytacazes está resumida nos números da economia do Estado do Rio de Janeiro, que apontam o município entre os sete com a melhor recuperação econômica no ranking das 92 cidades fluminenses. A constatação tem chancela do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Ações desenvolvidas pelo governo têm sido apontadas como fundamentais para abertura de novas empresas e negócios no ambiente dos Microempreendedores Individuais (MEIs) com geração de empregos,

Os dados mostram que Campos figura em 1º lugar no Norte Fluminense com o maior crescimento percentual na arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) no primeiro semestre de 2022; o município atingiu o patamar de mais 24,89% se comparado ao mesmo período de 2021.

No período foram abertas 909 novas empresas, situando a cidade em 7º lugar no ranking do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito Wladimir Garotinho comemora: “a iniciativa da atual gestão do Governo Municipal de ouvir o setor produtivo para adotar medidas determinantes para enfrentar a crise provocada pela pandemia tem apresentado resultados positivos”.

O prefeito diz que algumas medidas adotadas pelo poder público e a união de esforços foram importantes para o sucesso na retomada da economia; ele cita, como exemplo, a implementação do Programa de Refinanciamento Fiscal (Refis), “que proporciona que empresas inadimplentes possam colocar a situação fiscal em dia”.

“A recuperação econômica de Campos passa pela sensibilidade, percepção e união de esforços do poder público municipal que cria um ambiente positivo para o empreendedor, com adoção de medidas para o desenvolvimento de negócios, e isso tem apresentado bons resultados”, reforça Wladimir.

Outro ponto fundamental, na opinião do prefeito, “foi o entendimento de que é preciso ouvir todos os atores com suas queixas e sugestões de forma a mitigar as dificuldades para podermos avançar; a partir daí, adotamos medidas para facilitar a vida da comunidade empresarial”.

Wladimir relacionou, ainda, a desburocratização de vários procedimentos: “estabelecemos diversas parcerias, como a manutenção da Agência Jucerja no mesmo ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, do Fundecam e da Subsecretaria de Qualificação e Emprego; para dar celeridade aos procedimentos, colocamos esses órgãos no mesmo espaço, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no Centro, dentre outras medidas que estão dando resultados”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Knust, lembra que desde o primeiro dia de governo, Wladimir cobra para melhora no ambiente de negócios; “e avançamos bastante com a implementação de um Programa de Desburocratização, em parceria com a Secretaria de Fazenda”.

Felipe Knust destaca medidas com a participação do Fundecam (Fundo de Desenvolvimento de Campos) que, com recursos dos royalties, tem contribuído para fomentar o pequeno negócio que tem papel preponderante na geração de empregos e renda.

“Chamamos para perto as entidades do setor produtivo, como a Carjopa, CDL, Acic, Firjan, Jucerja, a comunidade acadêmica, as startups e os contadores das empresas. Identificamos os gargalos, iniciamos e avançamos com medidas determinantes”, conclui o secretário.

Campos é considerada a principal cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro; em termos percentuais, ficou na frente de Macaé (14,35%), Rio das Ostras (14,24%) e São João da Barra (14,20%). A Secretaria Municipal de Fazenda avalia que o crescimento na arrecadação do ISS está atrelado ao desempenho recorde de Campos no número de abertura de novas empresas e MEIs.