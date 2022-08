Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Humano oferece abrigo e agasalho a quem vive na rua - Foto Divulgação

Publicado 21/08/2022 13:28

Campo - A frente fria que predomina no Estado do Rio de Janeiro desde o final da semana tem proporcionado, também, chuva de fraca a moderada, segundo a meteorologia, devido às instabilidades vindas do oceano para o continente; o domingo também continua de tempo fechado.

Em Campos dos Goytacazes, na Região Norte, a baixa temperatura levou o governo municipal a dispensar atenção especial a pessoas que vivem nas ruas; por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social intensificou as abordagens sociais, com maior intensidade no centro da cidade, onde o número é maior.

Nesse sábado (20), a equipe do Centro Especializado para pessoas em Situação de Rua, percorreu vários pontos da cidade e ofereceu acolhimento para quem não tem onde morar, mas houve resistências; aos que não aceitaram o abrigo, foram entregues cobertores e agasalho.

Independente do período de inverno, a prefeitura desenvolve programas buscando solucionar situação de moradores de rua no município; mas, segundo o secretário Rodrigo Carvalho, oferta de acolhida é apresentada, mas é respeitado o direito das pessoas de permanecerem nos locais.

“O trabalho é diário, técnico e especialmente humanizado”, afirma, explicando que é disponibilizada toda rede socioassistencial para atendimento às pessoas em situação de rua, fortalecendo vínculos familiares, dando dignidade e autonomia para a reinserção social.

De acordo com dados da secretaria, no primeiro semestre de 2022 houve um aumento de 117% nos atendimentos no Centro de Referência Especializado, em comparação ao mesmo período de 2020; quanto ao ano passado, o crescimento nas ações envolvendo pessoas em situação de rua atingiu 54%.

O trabalho social busca inclusive reintegração das pessoas às respectivas famílias; a maioria é de outros municípios e já se constatou que muitos vieram para a região em busca de emprego no Porto do Açu, em São João da Barra, não conseguiram o objetivo e acabaram em Campos.