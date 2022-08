Foram apresentados slides com projeções das sete fases de execução do macroprojeto - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 16/08/2022 21:59

Campos - A política de parcerias adotada pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, tem gerado muitos benefícios ao município; a mais recente com o governo do Estado (entre outras em execuções), garante desenvolver vários projetos para melhorar a mobilidade urbana.

Para definir o planejamento estratégico da execução das obras de asfaltamento e recapeamento em 103 vias, de forma a minimizar transtornos no trânsito, Wladimir se reuniu nesta terça-feira (16), no seu gabinete, com o subsecretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Pedro Henrique Ramos.

O planejamento envolveu técnicos da Secretaria Estadual; Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação; Instituto Municipal de Trânsito e Transportes (IMTT); Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente; além de representantes da Concessionária Águas do Paraíba.

A pedido de Wladimir, a Secretaria de Obras apresentou slides com a projeção das sete fases de execução do macroprojeto que contemplará, ao todo, 103 ruas e avenidas de diversos bairros com asfaltamento e recapeamento asfáltico, conforme a situação de cada via.

“Vamos executar, em parceria com o governo do Estado, um grande projeto para melhoria das nossas vias; são mais de 100 ruas”, afirma o prefeito, resumindo que a reunião ampla teve objetivo de otimizar os trabalhos.

Wladimir acredita que a execução das obras não sofrerá processo de descontinuidade por falta de um planejamento sincronizado. “A Concessionária Águas do Paraíba tomou conhecimento das ruas que vão ser asfaltadas e recapeadas, então a empresa vai priorizar os reparos nas vias que estão precisando do trabalho nas adutoras e nas redes de esgoto”, explica o prefeito.

De acordo com o diretor de Obras e Infraestrutura da Secretaria, José Fernando Moço, “a maior parte das 103 ruas fica situada num grande quadrilátero, entre a Rua Gilberto Cardoso (Turf Club) e a Avenida Cardoso de Melo (na antiga Estação Ferroviária) e, também, entre a Avenida XV de Novembro (Beira Rio) até a Avenida 28 de Março”.

José Fernando acrescenta que há mais algumas vias importantes que cortam vários bairros, passando pela região central da cidade, que vão além desse quadrilátero; “dividimos as 103 vias em quatro macrorregiões”, assinala.

O diretor conclui que, para atender a orientação do prefeito quanto a minimizar os transtornos no trânsito, irá trabalhar inicialmente com uma frente de obras numa região periférica e uma mais central no setor Leste e, depois, outra frente com obras numa região central e outra periférica.