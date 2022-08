O I Fórum Regional de Educação foi iniciado quarta-feira e encerrado nesta sexta no Trianon - Foto Wellington Rangel/Divulgação

Publicado 12/08/2022 19:27

Campos - Durante prestação de conta de um ano e meio de gestão, nesta sexta-feira (12), no Teatro Trianon, o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes (RJ), Marcelo Feres, afirmou que a transformação da Educação do município já começou e vai alcançar todas as unidades escolares.

A manifestação do secretário aconteceu no encerramento do I Fórum Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, com a participação de sete municípios do Norte/Noroeste/Lagos Fluminense, que teve início quarta-feira (10); Feres ressaltou que os feitos representam a materialização do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE), previsto até 2024.

“São conquistas cruciais para o desenvolvimento da rede municipal de ensino”, avaliou enumerando: “a valorização dos profissionais do ensino, por exemplo, já é uma realidade; merece destaque a regulamentação da equiparação salarial dos profissionais do magistério ao piso nacional; o retorno do pagamento da regência de classe e o retorno dos professores substitutos”.

O secretário apontou também que a elaboração de um novo processo seletivo com a convocação de centenas de professores substitutos, este ano, é mais uma importante medida para a recuperação da aprendizagem dos estudantes; ele falou ainda da Política Municipal de Atendimento para Educação Especial Inclusiva.

“O governo Wladimir Garotinho implantou a Política Especial e sancionou uma nova lei, permitindo a contratação de mediadores e cuidadores visando atender a esse público”. Marcelo Feres foi incisivo: “estamos fortalecendo, ainda, o papel da gestão participativa e, para isso, criamos o Comitê Permanente de Planejamento e Gestão”.

Segundo o secretário, as unidades que estavam há anos degradadas estão sendo recuperadas: “cinco reformas foram concluídas e há outras 28 em execução”, apontou, acrescentando: “duas novas unidades estão em construção; além disso, há 44 unidades em manutenção atualmente e outras 67 manutenções já foram concluídas”.

“Essas escolas e creches estão recebendo novo mobiliário: centenas de aparelhos de ar condicionado, mesas, carteiras, kits de mesas e cadeiras infantis, ventiladores, fogões, colchões, berços, geladeiras, freezeres, armários e outros itens foram distribuídos este ano”, pontuou.

A previsão de Feres é que até o final do ano possam ser entregues 1.200 novos ventiladores e aproximadamente 570 parquinhos, playgrounds, centros de atividades, brinquedos e materiais pedagógicos; quanto à merenda escolar. O secretário garantiu que atende às recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).