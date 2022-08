Na Festa do Santíssimo, a praça onde haverá o evento desta segunda recebeu milhares de fiéis - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 08/08/2022 16:02

Campos - Três dias depois da 370ª Festa do Santíssimo Salvador, em Campos dos Goytacazes, que reuniu milhares de pessoas (sábado, dia seis) na Praça do Padroeiro da Cidade, o local volta a concentrar fiéis nesta segunda-feira (08), a partir das 19h40, por conta da 16ª Marcha para Jesus; tradicionalmente, o evento reúne a comunidade evangélica, com o propósito de unir os cristãos para adorar a Deus, orar pelas famílias, pela cidade e pela nação.

A expectativa é de que mais de 50 mil pessoas participe; a concentração do trio elétrico acontece em frente à Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), com saída prevista para 17h30, em direção à Praça São Salvador; outro trio elétrico sairá da Praça do Parque Alvorada, em Guarus, no mesmo horário.

Às 20h haverá um Grande Culto a Deus com oração, Adoração e uma palavra Bíblica, no palco central da praça, com a participação do Grupo Trazendo a Arca e do DJ Mothé; o término do evento está programado para acontecer às 22h. A Marcha ocorre sempre no início do mês de agosto e está de volta após dois anos paralisada por causa da pandemia de Covid-19.

A iniciativa é da Associação Evangélica de Campos (AEC) e conta com suporte da prefeitura, através da Guarda Civil Municipal, Secretaria de Ordem Pública e Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL); o presidente da AEC, apóstolo Renan Siqueira, assinala que na marcha de 2019 cerca de 50 mil pessoas participaram.

“Desta vez, nós acreditamos que irá superar o número de 2019, desde a concentração com os dois trios, até o grande momento de oração que acontecerá na praça central do município”; o apóstolo acrescenta lembrando: “depois, teremos a presença do DJ Mothé e do grupo Trazendo a Arca, fechando a Marcha para Jesus”.