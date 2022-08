Desde o início da administração de Wladimir Garotinho a prefeitura vem pagando os salários em dia Foto Divulgação/Secom - Foto Divulgação/Secom

Desde o início da administração de Wladimir Garotinho a prefeitura vem pagando os salários em dia Foto Divulgação/SecomFoto Divulgação/Secom

Publicado 04/08/2022 20:07

Campos - Além de manter o pagamento mensal dos servidores em dia, desde o início da gestão, a folha mais uma vez é antecipada pela prefeitura de Campos dos Goytacazes; são R$ 110 milhões, referentes a julho, injetados na economia do município nesta sexta-feira, véspera da 370ª Festa do Santíssimo Salvador, Padroeiro da Cidade, uma das mais tradicionais do interior do Estado do Rio de Janeiro.

O pagamento antecipado também deve contribuir para a 61ª ExpoAgro, que acontece no Parque de Exposições da Fundação Rural e com as vendas no comércio para o Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, não apenas estatutários e cargos comissionados recebem nesta data, mas, também, os prestadores de serviço.

Pelo calendário normal elaborado, pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, por determinação do prefeito Wladimir Garotinho, os servidores recebem no quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado; estão sendo pagos, ainda, benefícios como rescisões e férias em atraso, segundo o secretário Wainer Teixeira.

"A atual gestão está mantendo o compromisso de pagar em dia aos servidores, uma demonstração de respeito e justiça com os funcionários públicos", volta a ressaltar o secretário; já os dirigentes das entidades do setor lojista e industrial, segundo postagem no portal do governo municipal, reforçam o otimismo com relação à recuperação da economia municipal.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), Leonardo Abreu, mantém o ponto de vista, apontando que tanto o setor lojista quanto o de serviços vivem a expectativa de elevação na receita nas duas primeiras semanas de agosto, em razão do pagamento de salários em dia pela prefeitura.

Também o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Edvar Chagas Junior, não perde o otimismo: “a injeção de recursos no setor produtivo, principalmente no comércio de Campos, tem sido generosa não apenas pela prefeitura, que junto do comércio é um dos maiores empregadores do município, mas temos recursos novos sendo injetados por meio dos novos empreendimentos”.

Edvar reforça a comemoração: “já até superamos neste primeiro semestre o número de empregos gerados em igual período do ano passado”; ele afirma que o Dia do Padroeiro (próximo sábado) já mobiliza diversas empresas “e, devido ao movimento, sinalizam interesses em funcionar no feriado, incentivadas pela injeção de recursos financeiros da prefeitura através do pagamento dos servidores.

“Campos vivencia bom momento na retomada da economia e os recursos destinados ao pagamento dos servidores da prefeitura nessa sexta-feira coincidem com a ocasião da Festa do Padroeiro e da ExpoAgro, em seguida vem o Dia dos Pais”, comenta o presidente da Associação dos Comerciantes e Amigos da Praça João Pessoa e Adjacências (Carjopa), Expedito Coleto.

“A Festa do Santíssimo Salvador movimenta principalmente os hotéis e restaurantes e a ExpoAgro, movimenta hotéis, postos de gasolina, lojas de ração e produtos veterinários”, pontua Coleto, projetando: “a expectativa do setor lojista é que esse conjunto de fatores favoráveis eleve a venda do Dia dos Pais em cerca de 15% em relação ao ano passado”.