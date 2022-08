Os atletas brasileiros fazem parte do projeto Paraesporte e são de Campos dos Goytacazes - Foto Divulgação

Publicado 02/08/2022 20:27

Campos - Em nova exibição de gala (na estréia, nessa segunda-feira, venceu os Estados Unidos por 3 a 0 e a Nigéria por 3 a 1), os atletas o Paraesporte, que estão representando a Seleção Brasileira das Olimpíadas Especiais Brasil, golearam por 6 x 0 a equipe da Coreia do Sul, fechando a rodada na liderança.

O jogo foi realizado à tarde e valeu pela II Copa do Mundo de Futebol Unificado; os gols contra os coreanos foram marcados por Daniel Rangel (2) Márcio Crispim, (1) João Vitor Pessanha (1), Yago Santos (1) e Matheus Soares (1); os atletas brasileiros são de Campos dos Goytacazes (RJ); pela manhã, os brasileiros empataram em 2 x 2 contra a equipe de Marrocos, com gol de Marcio Crispim e Fernando Augusto Brasil.

A seleção brasileira marcou 12 gols nesta rodada e, de acordo com o coordenador do Paraesporte, Fábio Coboski, está mostrando garra durante as partidas; “ainda temos condições de conquistar uma medalha’, acredita. A semifinal será na sexta-feira e a final acontecerá no sábado.