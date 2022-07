No Centro de Referência da Penha há três famílias venezuelanas entre as assistidas Foto Secom/Divulgação - Foto Divulgação

No Centro de Referência da Penha há três famílias venezuelanas entre as assistidas Foto Secom/DivulgaçãoFoto Divulgação

Publicado 29/07/2022 13:49

Campos - Por meio de ações sociais, a prefeitura de Campos dos Goytacazes, acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social, independentemente da naturalidade, nacionalidade, cor, sexo, opção sexual ou religiosidade; são mais de 50 mil famílias em situação de pobreza atendidas pelos programas, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social.

Nas escolas da municipalidade estão matriculadas 29 crianças da Bolívia, Estados Unidos, Mauritânia Portugal e Venezuela; todas de famílias inseridas no CadÚnico do Governo Federal e referenciadas em unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social existentes no município.

Um dos exemplos está no CRAS Penha, onde há três famílias venezuelanas sendo assistidas; segundo o secretário Rodrigo Carvalho, “elas estão em Campos há mais de três anos e recebem acompanhamento e orientação das assistentes sociais do CRAS, para assegurar direitos à cidadania, como educação de filhos, tratamento médico e outros serviços”.

Rodrigo Carvalho destaca que acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade não cabe levar em conta sua nacionalidade, raça, nem cor ou credo: “importa é que são seres humanos em dificuldades e que precisam de ajuda; o propósito da secretaria é acolher com respeito e espírito humanitário as pessoas em situação de vulnerabilidade”, resume o secretário, acentuando que, dos 54 mil alunos da rede municipal de Educação, 29 são estrangeiros, de famílias em situação de pobreza.