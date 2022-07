Prefeito Wladimir tem estado presente em todos os bairros beneficiados pelas obras - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 26/07/2022 15:10

Campos - Executada em conjunto pela Secretaria de Planejamento Urbano com a de Obras e Infraestrutura reestruturação da Vila dos Pescadores, na Praia do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), foi iniciada nessa segunda-feira (25); a iniciativa está enquadrada no projeto Bairro Legal, em parceria da prefeitura com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito pelo prefeito Wladimir Garotinho, adiantando que serão executados serviços de pavimentação, redes de água e esgoto e de drenagem pluvial, incluindo estação e elevatória de tratamento de esgoto; um investimento na ordem de R$ 38 milhões.

O documento oficial do estado autorizando o início das obras foi recebido nessa segunda-feira por Wladimir; “o Bairro Legal da Vila dos Pescadores é uma obra aguardada há mais de trinta anos pelos moradores, que vivem na localidade em situação bastante complicada”, lembra o prefeito.

De acordo com Wladimir, a prefeitura fez o projeto e encaminhou para o Estado: “assinamos o convênio, a obra já estava licitada e agora temos autorização oficial para começar as obras; muito em breve estaremos fazendo um evento para começar definitivamente esta obra”, informa.

“Estamos cumprindo com a nossa palavra, o governador Claudio Castro também está cumprindo com a palavra com o povo de Campos”, afirma o prefeito. A equipe da empresa ganhadora da licitação já realiza levantamento topográfico para elaboração dos projetos executivos de pavimentação, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais.

Segundo a Secretaria de Obras, quatro bairros em Campos estão com processos de infraestrutura em andamento por meio do programa Bairro Legal; “são eles: Parque Esplanada; Parque Julião Nogueira; Parque Nova Cidade Luz; e Parque Saraiva, em Goitacazes”.

O cronograma resume que os investimentos no Esplanada, Julião Nogueira e Cidade Luz são recursos 100% da Prefeitura de Campos; já no Parque Saraiva, está registrado que as obras foram retomadas em parceria com o Governo do Estado.