Clarissa era uma das mais entusiasmadas durante convenção bolsonarista neste domingo Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 24/07/2022 17:36 | Atualizado 24/07/2022 17:39

Campos - Deputada federal Clarissa Garotinho, pré-candidata ao Senado pelo União Brasil, participou do evento que formalizou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, ocorrido no Maracanãzinho neste domingo (24/07). Vestida com blusa amarela, a parlamentar era uma das mais entusiasmadas,

Nascida em Campos dos Goytacazes (RJ) e filha dos ex-governadores fluminenses Anthony Garotinho e Rosinha, Clarissa vestia camisa amarela e era uma das mais entusiasmadas, resumindo na frase “sou cem por cento Bolsonaro” estar totalmente fechada com a tentativa do presidente de continuar no cargo.

A deputada é pré-candidata ao Senado, por definição do União Brasil e ainda que possa parecer estranho seu partido ter candidato próprio ao Palácio do Planalto e ela declarar apoio a Bolsonaro, ela segue posição partidária, que a liberou para caminhar com o atual presidente.

“Feliz por participar deste momento tão importante para o Brasil; sou cem por cento Bolsonaro!”, resumiu Clarissa; ela chamou a atenção para a importância dada no governo Bolsonaro às mulheres e também elogiou a participação da primeira-dama Michele Bolsonaro, que discursou por 13 minutos.

“Como disse Michelle, Bolsonaro é o presidente que mais sancionou leis para proteção das mulheres; foram 70, ao todo, com a colaboração de nós, da Frente Parlamentar das Mulheres”. A parlamentar ainda não definiu com quem caminhará ao governo do Rio de Janeiro; mas já deixou claro que seguirá a decisão que for tomada pelo pai.

Anthony Garotinho estava se preparando para disputar à sucessão estadual, com abertura pelo próprio União Brasil, quando o filiou: no entanto, o partido não manteve a posição e retirou a pré-candidatura de Garotinho (que agora é pré-candidato a deputado federal) para dar apoio ao atual governador Cláudio Castro, com quem o ex-governador já adiantou que não caminhará.