O evento será realizado na sede da Câmara Municipal, um dos "cartões postais" do município - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 22/07/2022 19:27

Campos - Com a participação de vários municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, a contagem regressiva para realização do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Região Costa Doce já movimenta Campos dos Goytacazes, onde o evento será realizado no próximo dia 28; a abertura está prevista para as 9h, no plenário da Câmara de Vereadores.

Também já está definido que, no primeiro ato, haverá apresentação da ONG Orquestrando a Vida e das cantoras campistas Luciana Ribeiro, Livinha Correia e Laura Pessanha, que participaram do programa The Voice Brasil; o encerramento, no Jardim do Liceu de Humanidades (em frente à sede do Legislativo) a atração será “Samba na Praça”.

Embora a realização seja da Secretaria Estadual de Turismo (TurisRio), a organização está sob responsabilidade da Subsecretaria de Turismo, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos; o município faz parte da Região Costa Doce, juntamente com Cardoso Moreira, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana.

A subsecretária de Turismo de Campos, Patrícia Cordeiro (também presidente do Conselho de Turismo da Região Costa Doce) explica: “os cinco municípios que compõem a Região Costa Doce e os convidados estarão mostrando todo nosso potencial no ecoturismo, agroturismo, gastronomia, história, esporte e cultura”.

Patrícia destaca que grandes nomes do trade turístico compartilharão experiências em mesas temáticas durante o dia: “teremos exposição dos municípios na Praça do Liceu e o encerramento será com o nosso tradicional Samba na Praça”, reforça a subsecretária; ela assinala que o objetivo é desenvolver o turismo regional de forma integrada.

“O Fórum Turismo + Perto é um encontro de integração e promoção dos atrativos das potencialidades das 12 regiões turísticas do Estado do Rio”, pontua a subsecretária, acrescentando: “na programação estão capacitação, palestras, exposição de artesanato e exibição de produtos regionais, além de atrações culturais”.

“Teremos dois eventos simultâneos durante a realização do Fórum, que terá o credenciamento a partir das 8h30 no hall do Palácio Nilo Peçanha, na Câmara de Vereadores, que segue com painéis e rodadas de debates com vários temas que envolvem o turismo”; a subsecretária resume que, ao mesmo tempo, na Praça do Liceu, acontecerão diversas atrações.