Durante o lançamento do projeto, Wladimir ressaltou que "adotar um pet é um ato de amor" Foto César Ferreira/Secom

Publicado 20/07/2022 17:11

Campos - “Este projeto nasceu no nosso coração logo quando assumimos o Centro de Controle de Zoonozes (CCZ); só conseguimos colocar em prática agora, a partir da reforma do canil”, comemora o diretor do órgão, Carlos Morales, ao comentar o lançamento do “Adoção Compartilhada”, segunda-feira (18), pelo prefeito Wladimir Garotinho.

A iniciativa do prefeito torna Campos dos Goytacazes (RJ) pioneira no interior do Estado do Rio de Janeiro na guarda compartilhada de animais, seguindo o pensamento “adotar um pet é um ato de amor”; o lançamento aconteceu simultâneo à inauguração do novo canil do CCZ.

Para a adoção, o canil ficará aberto toda sexta-feira, das 10h às 15h, para visitação das pessoas que queiram adotar um pet; o interessado precisa ter mais de 18 anos e poderá levar o animal para casa, passar o final de semana com ele e devolver na segunda-feira; Carlos Morales explica que o procedimento vale para quem for adotar.

“Dessa forma, para as pessoas que têm a intenção de adotar um animal, poderá passar o fim de semana com o cão ou gato que mais se identificar e, caso o pet não se adapte àquela família, ele será devolvido na segunda-feira ao CCZ, para que possamos encontrar um novo tutor para esse animalzinho”, esclarece o diretor do CCZ.

O responsável técnico pelo CCZ, Marcelo Maeda, destaca que o projeto visa trazer a população para perto dos animais que são acolhidos e cuidados pelo órgão; “as pessoas que levarem os animais para casa assinarão o Termo de Transferência de Guarda e, se for o caso, retornar para assinar o Termo de Compromisso Definitivo”, acentua.

Além de ser maior de idade, o interessado precisa apresentar comprovante de residência e documento com foto; o canil do CCZ possui 30 animais, entre cães e gatos, dos quais, 20 estão aptos para serem adotados. Quanto à reforma do Canil Municipal, Maeda diz que foi aprovada por todos os que atuam diretamente no espaço.