Wladimir orientou Procuradoria Geral a recorrer da decisão, mesmo antes de ter sido intimado Foto César Ferreira/Secom

Publicado 18/07/2022 19:48 | Atualizado 18/07/2022 19:51

Campos - Se depender do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, que reside no município e utiliza água fornecida pela Concessionária Águas do Paraíba não pagará mais pelo produto nem pelo tratamento de esgoto; a empresa teve o reajuste negado por ele e a Câmara, mas a Justiça está autorizando reajuste de 18,10%.

Até esta segunda-feira, Wladimir não havia sido citado sobre a liminar concedida, sexta-feira (15), pelo desembargador Adrian Guimarães, da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, autorizando a concessionária a praticar aumento; ainda assim, o prefeito determinou que a Procuradoria Geral do Município recorra.

A Procuradoria já está elaborando o recurso para ser apresentado o mais rápido possível. Em suas redes sociais nesta segunda-feira (18), Wladimir Garotinho reitera o posicionamento anunciado logo após a decisão, ressaltando que a prefeitura irá recorrer da decisão da liminar que autorizou Águas do Paraíba a aumentar a conta de água e esgoto; “eu neguei o aumento, mesmo sendo previsto no contrato, pois a Câmara de Vereadores reprovou por unanimidade a prestação de contas da empresa”, declara o prefeito.

Wladimir Garotinho reforça que orientou a Procuradoria Geral a recorrer “antes mesmo da intimação judicial que ainda não ocorreu”. Em dezembro de 2021, Wladimir Garotinho já havia negado reajuste solicitado por Águas do Paraíba, seguindo recomendação da Câmara Municipal de Vereadores, em razão da reprovação da prestação de contas da concessionária.

Também fortalecera a posição do prefeito, os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19; em junho deste ano, o juiz Leonardo Cajueiro D’Azevedo, da 3ª Vara Cível de Campos, indeferiu o pedido liminar de reajuste de 18,10% da tarifa de água em Campos, feito pela concessionária Águas do Paraíba.A reportagem tentou ouvir a empresa, mas não foi bem sucedida.

