Autor do projeto de lei, Raphael Thuin resume balanço sobre vítimas de acidentes no trânsito Foto Divulgação

Publicado 17/07/2022 14:06

Campos - A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes acaba de aprovar, por unanimidade, projeto de autoria do vereador Raphael Thuin, propondo campanha educativa "Maio Amarelo", visando melhorar as condições no trânsito do município; o autor reclama: “o projeto foi aprovado por unanimidade devido à sua importância, mas já poderíamos ter iniciado o trabalho educativo".

Segundo vereador, preocupado com a situação caótica no trânsito de Campos, em novembro de 2021 sua equipe protocolou na Câmara o Projeto de Lei n° 314/2021: “no entanto, o projeto só entrou em pauta nesta semana, oito meses depois de ter sido protocolado”.

O presidente do Legislativo, Fábio Ribeiro, evita polemizar, mas argumenta que não há coerência nas críticas de Raphael Thuin: “a unanimidade na aprovação do projeto apresentado por ele não só valoriza a iniciativa, como, também, reforça o que o governo municipal já havia feito durante todo o mês de maio”.

Ribeiro lembra que a Campanha Maio Amarelo de 2022 realizada pela prefeitura foi bastante positiva: “houve blitz educativa em pontos estratégicos do município, com diversas ações de conscientização desenvolvidas pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), envolvendo a Guarda Civil Municipal e algumas secretarias”.

“A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarus Plaza Shopping, Sest/Senat, Porto do Açu e Arteris Fluminense também fizeram parte da campanha, cujo tema foi Juntos Salvamos Vidas!”, aponta o presidente; quanto à alegação de Thuin de que a campanha já poderia ter sido iniciada, Ribeiro indaga: “e por acaso o que aconteceu em maio não valeu”?

Ao ratificar a importância do projeto, Thuin destaca que Campos é um desafio que não tem bandeira; “é notável que dirigir, conduzir uma moto, andar de bicicleta ou até mesmo caminhar está ficando complicado nas ruas do município; boa parte, dos condutores não vem respeitando as leis”.

O vereador contabiliza que só entre os meses de janeiro a abril deste ano foram registrados 1.899 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito no Hospital Ferreira Machado; “um aumento de 200 vítimas do que no mesmo período do ano passado; em 2021 foram registrados no Hospital Ferreira Machado mais de 4.500 atendimentos de vítimas de trânsito, além de oito mortes”.

Concluindo, o parlamentar acrescenta que, além dos apontamentos sobre vítimas do trânsito, existe a questão do caos social que os acidentes provocam na saúde pública e na vida das pessoas acidentadas: “muitas ficam meses aguardando por cirurgia e depois mais um longo período para se recuperar e retornar ao setor produtivo”.