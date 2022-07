Os trabalhos para melhorar a iluminação pública da comunidade foram realizados nessa quarta-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/07/2022 12:41

Campos - O Programa “Brilha Campos - interior 100% led” está tornando bairros de Campos dos Goytacazes (RJ) melhor iluminados; nessa quarta-feira (13), o beneficiado efetivamente com a eficiência energética, tendo sido realizadas as instalações de 133 pontos de iluminação em led, por meio da Subsecretaria Municipal de Iluminação Pública.

O subsecretário Diego Dias explica que todas as localidades com menos de 300 pontos de iluminação, vão receber a instalação em led em sua totalidade; “a Secretaria de Serviços Públicos está entrando com ações na Chatuba, inclusive com uma programação de limpeza”, diz.

“Agora, estamos gerando eficiência e segurança, iluminando toda a comunidade”, acentua Diego Dias, pontuando: “nesta semana estamos atendendo as localidades de Seis Marias, com 11 pontos, Pião, com 74 e Ribeiro do Amaro com 75 pontos em led”.

De acordo ainda com o subsecretário, está havendo avanço gradativo nos serviços que a população tem necessidade; “na próxima segunda-feira (18), um novo pacote de localidades a serem atendidas vai ser liberado”, revela. Em postagem da Secretaria de Comunicação (Secom), o morador da Chatuba, Jhon José, comenta que está satisfeito com a atuação do poder público na comunidade.

“Aqui estava muito escuro e vendo a colocação dessas lâmpadas que iluminam melhor nos dá mais liberdade e segurança”, afirma o morador, assinalando: “há pouco tempo foi feito um mutirão de limpeza na comunidade; isso valoriza o bairro e tenho certeza que mais melhorias acontecerão”.

Outro que se manifesta sobre a iniciativa da prefeitura é Leonardo Ribeiro Peçanha: “eu vi o descaso que aconteceu no governo passado e agora a presença da prefeitura trazendo melhoria para nós é muito bom; esta é uma comunidade muito carente que poucos olham para cá”.

Leonardo destaca: “o prefeito Wladimir está sendo sensível não esquecendo de nós; eu poderia falar que é obrigação, mas é obrigação que o outro não fez”. A postagem expõe também a opinião de Rodrigo Azeredo, que nasceu na Chatuba e hoje tem uma academia de ginástica na comunidade.

“Só tenho que agradecer, pois é um benefício para a comunidade e eu fico grato por saber que não estamos esquecidos”; na opinião de Rodrigo, “a iluminação traz segurança para as pessoas que chegam tarde do trabalho para que possam chegar com tranquilidade em casa”.

A Secom lembra que esta é a segunda etapa do programa Brilha Campos; “na primeira etapa, sete localidades foram contempladas, totalizando outros 451 pontos; para a população fazer reclamações e realizar pedidos de troca de lâmpadas, o telefone é (22) 98175-0931, além do Fale Conosco, que também conta com um número de WhatsApp (22) 98126-0880”, orienta.