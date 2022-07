Economia de Campos vem sendo aquecida todo mês com pagamentos dos servidores municipais - Foto César Ferreira/Secom

Economia de Campos vem sendo aquecida todo mês com pagamentos dos servidores municipais Foto César Ferreira/Secom

Publicado 11/07/2022 16:57

Campos - Mais um mês de injeção forte do governo municipal na economia de Campos dos Goytacazes (RJ), por meio da folha de pagamento de junho dos servidores e da primeira parcela do 13º salários; os pagamentos foram efetuados no último dia sete, um total de R$ 142,5 milhões.

A exemplo do que fizeram no mês passado, pelo msmo motivo, dirigentes de entidades do setor produtivo destacam a importância dos recursos para aquecer a economia contribuindo, ainda, para geração e manutenção de empregos. O próprio governo, através da Secretaria de Comunicação (Secom), avalia a satisfação dos empresários.

De acordo com a postagem, o setor produtivo, que sofreu com as restrições da pandemia da Covid-19, vê com otimismo o pagamento dos servidores em dia uma das metas do prefeito Wladimir Garotinho ainda no primeiro ano de gestão (2021); “o setor lojista é a principal porta de entrada de recursos na economia da cidade”, indica a publicação.

A Secom observa que as lojas estão no período da liquidação de inverno e a injeção de R$142,5 milhões que chega na praça por meio do pagamento dos mais de 15 mil servidores ativos e inativos da Prefeitura de Campos formam a combinação perfeita para alavancar a economia neste período de recuperação econômica.

Na opinião do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL), Edvar Chagas Junior, a junção destes e outros fatores vão contribuir significativamente para aquecer o comércio e, consequentemente, a economia do município; “a chegada dos R$142,5 milhões de uma só vez circulando na cidade é muito importante para a economia do município e para o comércio”.

Edvar analisa que “esses recursos que chegam por meio dos servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura fazem junção com outros dois fatores relevantes para oxigenar a economia: estamos no fim do período de dias frios e no início do período de liquidação da moda inverno; são fatores que impactam diretamente na movimentação do comércio”.

Outro que considera o montante importante no contexto da economia municipal é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), Leonardo Castro de Abreu: “a regularização dos salários dos servidores municipais é muito positiva para o equilíbrio da economia local, já que os trabalhadores podem se programar e se organizar financeiramente, pois sabem que o pagamento estará disponível na data certa”.

Também o presidente da Carjopa, Expedito Coleto, reconhece o esforço da administração municipal ao pagar servidores em dia e aquecer a economia; “é muito importante a injeção de mais de R$ 140 milhões na economia em razão do pagamento dos servidores; realmente, o comércio passou por uma grande crise, no início da pandemia, agravada pela falta de recursos da Prefeitura, tendo a pandemia como vilã daquele período que se estendeu”.