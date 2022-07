Os atletas têm sido bastante aplicados nos treinos e apostam na possibilidade de vencer a competição Foto Divulgação - Foto Divulgação

Os atletas têm sido bastante aplicados nos treinos e apostam na possibilidade de vencer a competição Foto Divulgação Foto Divulgação

Publicado 06/07/2022 10:44

Campos - Dentro de uma das etapas da seletiva para os jogos estaduais das Olimpíadas Especiais Brasil - prevista para acontecer em setembro, reunindo atletas de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro, o núcleo do Paraesporte/Esporte Presente de Campos dos Goytacazes (RJ) promove, nesta quinta-feira (07) festival de vôlei de praia, a partir das 8h, na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf).

O jogo contará ponto para a seletiva estadual e terá a participação de 20 atletas do Paraesporte/Esporte Presente - considerado o maior projeto sócio-esportivo do país voltado para pessoas com deficiência -, que têm treinado intensamente, visando vencer a competição.

O coordenador Fábio Coboski explica que o objetivo é promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida dos alunos, mostrando que eles podem participar e fazer o que desejam, respeitando seus limites; ele acredita na possibilidade de os atletas se saírem bem no evento desta quinta-feira.

Também otimista quanto à performance satisfatória do Paraesporte/Presente, a professora Tatiane Nolasco avalia que os alunos estão ansiosos para os jogos e focados nos treinos; "estamos retornando aos poucos às competições, desde que começou a pandemia da Covid-19, seguindo todos os protocolos de segurança como vacinação de toda equipe", destaca.

Fábio Coboski reforça que o evento vai servir para uma etapa da seletiva para os jogos estaduais das Olimpíadas Especiais Brasil. O aluno Erick Cosmes Telles, 25 anos, está ansioso para sua primeira competição na modalidade de vôlei de praia; “eu estou querendo viajar para competir e conhecer outros locais; mas, sei que tenho que treinar muito e estou me esforçando, comenta.

De acordo com Fábio Coboski, o Paraesporte/Esporte Presente de Campos continua oferecendo vagas para várias modalidades; os interessados devem procurar o núcleo que funciona na Uenf. Na sexta-feira (08) a equipe de profissionais já programou para, a partir das 8h, na Lagoa de Araruama, jogos que vão reunir Paraesporte, APAE e Pestalozzi.